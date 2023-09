VeraLab torna al Castello di Brescia con la Sagra Fagiana, l’evento beauty in partnership con le Profumerie Pinalli

Giochi, spettacoli e consulenze personalizzate skincare e make-up animano dall’8 al 10 settembre la città lombarda.

Partner ufficiale dell’edizione 2023 è la catena di Profumerie Pinalli che ha inaugurato a Brescia un nuovo store, con all’interno un’importante presenza VeraLab.

7 settembre 2023. VeraLab, il beauty brand fondato dall’imprenditrice Cristina Fogazzi, torna dall’8 al 10 settembre 2023 a Brescia con la seconda edizione della Sagra Fagiana. L’appuntamento di fine estate nella città della sua fondatrice anima le atmosfere del Castello, con un divertente programma di giochi, esperienze e spettacoli.

Protagonista insieme a VeraLab è la catena di profumerie Pinalli che è partner ufficiale dell’evento e ha recentemente inaugurato un nuovo punto vendita proprio a Brescia, dedicando un grande corner al brand, in cui sono protagonisti i best seller e le novità per la skincare, ma anche le proposte della nuovissima linea make-up Overskin.

Come per tutti gli spazi VeraLab, anche il progetto di questo allestimento è stato affidato allo studio di architettura e interior design milanese 23bassi, che ha interpretato l’iconico rosa shocking e i valori del brand costruendo per il pubblico un invito a percorrere la galleria di archi sotto cui è racchiuso l’universo VeraLab. Al centro, un’isola rivela le proposte trucco della linea Overskin.

Dalla nuova profumeria Pinalli a Piazzale Locomotiva, Brescia si veste a festa e una navetta tutta rosa accompagna gratuitamente le persone appassionate del brand al Castello dove il divertimento è assicurato per grandi e bambini, tra festoni e palloncini, giostre a cavalli e tiro a segno, gadget e spettacoli di artisti di strada.

Nel turbinio festoso della Sagra Fagiana 2023 non mancano l’iconico beauty truck total pink di VeraLab dove scoprire i prodotti del brand e i camerini in stile circo allestiti per le consulenze beauty.

Alla nuova linea trucco Overskin sono dedicate, invece, tre postazioni in cui affidarsi alla Glow Squad Pinalli per scoprire tutti i prodotti della gamma.

È possibile, inoltre, farsi truccare gratuitamente scegliendo uno dei tre esclusivi look Overskin: Cinica, Spritz e Pink Lady.

«Sono felice di portare ancora una volta l’evento nella mia città, all’interno del Castello conosciuto come il Falcone d’Italia. La nostra Sagra unisce lo svago alla cultura, valorizza la bellezza dei luoghi e delle persone senza mai dimenticare l’ironia. Quest’anno, la partnership con Pinalli rinsalda una sinergia di intenti e di valori condivisi con il gruppo fondato nel 1984 da una coppia di emiliani che voleva dar vita a un luogo accogliente in cui trovare consigli esperti e sinceri. Così sono loro e così siamo noi. Inoltre, la presenza nel nuovo store Pinalli di Brescia rappresenta un importante tassello

nella strategia retail della nostra azienda», racconta Cristina Fogazzi, fondatrice di VeraLab, il marchio italiano di cosmetica che fattura oltre 63 milioni di euro, mixando e-commerce, due store monomarca (Milano e Roma), sette corner in Rinascente, le presenze nelle principali stazioni ferroviarie italiane, quelle nel canale farmacia e nella rete di punti vendita Pinalli.

“Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con VeraLab, che rispecchia la nostra attenzione per i brand di qualità emergenti e indipendenti – sottolinea il Presidente e AD di Pinalli Raffaele Rossetti. Si tratta di una partnership nata alcuni anni fa e cresciuta nel corso del tempo, grazie alla quale siamo in grado oggi di proporre un assortimento completo del marchio. Con la nostra partecipazione a questo evento il rapporto già consolidato tra le due realtà si arricchisce di un nuovo tassello, proprio in concomitanza con l’apertura del primo punto vendita Pinalli a Brescia”.

La sera del venerdì e della domenica alle 20:30, presso il Belvedere del Castello di Brescia sono in programma le performance di Annagaia Marchioro, che in #POURPARLER intraprende un viaggio fra le parole capaci di aprire mondi o tenerci prigionieri, e Giorgia Fumo che con la comicità intelligente del suo spettacolo Vita Bassa guida gli spettatori alla scoperta della vita dei Millennials. Sabato alle 18:00, infine, Paolo Borzacchiello e Paolo Stella presenteranno il loro libro “Colleziona attimi di altissimo splendore”. A seguito della presentazione sarà possibile acquistare una copia del libro, edito Mondadori, e farselo firmare dagli autori.

Ufficio stampa:

VERALAB

Francesca Noseda: francesca.noseda@mcsaatchipr.it

Florentina Bolohan: florentina.bolohan@mcsaatchipr.it

PINALLI

Thanai Bernardini- email: me@thanai.it

Yuri Calliandro- email: yuri.calliandro@thanai.it