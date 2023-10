Villa Bottini - The Videogames Hub

Villa Bottini, nel cuore della città, si apre ancora una volta come location d’eccezione per il pubblico di Lucca Comics & Games, con un focus speciale sul videogioco.

La sala R.E.C. - che ospita il denso programma culturale e di incontri del settore videogioco - si sposta infatti tra le sue mura, con conferenze, tavole rotonde e incontri con ospiti internazionali del calibro di Yu Suzuki, Rand Miller, Jean Luc Sala e Arnar Hrafn Gylfason.

All’insegna del motto Together, la Villa permetterà inoltre di sperimentare e giocare la storia del videogioco, spaziando dai vecchi coin up alla realtà virtuale. Infatti, in collaborazione con Arcade Story, sarà possibile fare un tuffo nel passato mettendo mano a cabinati originali, e addirittura un’intera sala sarà dedicata ai titoli di Yu Suzuki e della storica casa SEGA: un’occasione unica per giocare o rigiocare a titoli iconici come Hang On, Out Run, Space Harrier e altro ancora.

A pochi metri di distanza potrete continuare il vostro viaggio nel mondo videoludico giocando su console alcuni dei più celebri videogiochi sul mondo calcistico, in collaborazione con la squadra di calcio Lucchese, con cui potrete anche scambiare qualche tiro a pallone nel giardino, o sfidarvi a calcio balilla.

Sempre con il supporto della Lucchese, inoltre, venerdì 3 alle 19:00, allo stadio Porta Elisa di Lucca, si svolgerà il primo quadrangolare (a ingresso completamente gratuito) Cthulhu CUP by CMON che vede fronteggiarsi 4 squadre (letteralmente) d’eccezione: Nazionale Fumettisti, Boardgames All Stars, Lucca città del fumetto e del gioco, e Real Zigan.

Infine non poteva mancare uno sguardo - interattivo, ovviamente - verso le ultime tendenze dell’intrattenimento digitale: Villa Bottini ospiterà infatti una sala dedicata al metaverso e alla realtà virtuale, da provare personalmente in postazioni immersive.