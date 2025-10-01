DeepL nomina Gonçalo Gaiolas come nuovo Chief Product Officer

Un leader di lunga data nel tech entra a far parte di DeepL per accelerare l'innovazione nell'ambito dell'IA linguistica, l'adozione da parte delle imprese e il futuro nell'IA agentica

COLONIA, Germania, 1 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, leader internazionale nella ricerca e nei prodotti di intelligenza artificiale, annuncia oggi la nomina di Gonçalo Gaiolas a Chief Product Officer (CPO). Con una consolidata esperienza nello sviluppo di prodotti, nella leadership interfunzionale e nell'innovazione trasformativa, Gaiolas si concentrerà sul miglioramento delle soluzioni di IA linguistica di DeepL, già apprezzate da oltre 200.000 clienti business in tutto il mondo, guidando al contempo l'espansione dell'azienda nel mercato dell'IA agentica.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Gonçalo da DeepL in un momento così cruciale per la nostra azienda, mentre continuiamo a potenziare i nostri prodotti di IA linguistica e ci prepariamo a lanciare sul mercato il nostro nuovissimo prodotto, DeepL Agent" dichiara Jarek Kutylowski, amministratore delegato di DeepL. "La sua esperienza nell'innovazione dei prodotti e il suo impegno nella leadership sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per questo nuovo capitolo. Gonçalo svolgerà un ruolo centrale nel portare la nostra ricerca all'avanguardia sul mercato attraverso soluzioni che offrono un impatto reale per i nostri clienti".

Gaiolas vanta un curriculum di tutto rispetto nel tech. Di recente ha ricoperto il ruolo di Chief Product and Technology Officer presso SoSafe, un'azienda B2B specializzata in sicurezza informatica, dove ha contribuito a raddoppiare il fatturato dell'azienda e ad ampliarne la presenza a livello globale. La sua capacità di creare ponti tra i team e promuovere la collaborazione è stata fondamentale nella conduzione di progetti su larga scala che hanno portato a cambiamenti significativi.

Prima di SoSafe, Gaiolas ha trascorso oltre un decennio presso OutSystems ricoprendo ruoli di leadership senior nel dipartimento di prodotto, tra cui quello di Chief Product Officer, e aiutando i clienti a reinventare il modo di costruire sistemi personalizzati mission-critical. Il suo variegato background include anche ruoli di consulenza in diversi consigli di amministrazione, aiutando le start up emergenti a orientarsi nel loro percorso di crescita.

"Mi ha subito colpito la missione di DeepL: affrontare le sfide aziendali più critiche con l'IA, a partire da traduzione e localizzazione, per poi evolvere verso l'IA agentica, capace di offrire un valore ancora maggiore ai clienti", afferma Gonçalo Gaiolas, CPO di DeepL. "Non vedo l'ora di collaborare con questo talentuoso team per spingere oltre i confini dell'intelligenza artificiale, sviluppando prodotti pensati per rispondere alle esigenze dei clienti e migliorare concretamente il loro modo di lavorare".

La nomina di Gaiolas segue il lancio di DeepL AI Labs, nuova piattaforma dedicata all'innovazione e ai progetti futuri dell'azienda, nonché la presentazione dell'ultimo prodotto di DeepL, DeepL Agent, un agente di IA autonomo e multiuso progettato per gestire le attività ripetitive e laboriose che i lavoratori della conoscenza devono svolgere ogni giorno. Attualmente in versione beta, l'agente segna la prima espansione di DeepL oltre le soluzioni linguistiche nel più ampio mercato dell'IA e porta la qualità, la precisione e la sicurezza che contraddistinguono DeepL nel panorama in rapida crescita dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni su Gonçalo Gaiolas e la sua vision per il futuro di DeepL, visita www.deepl.com/home.

Informazioni su DeepLDeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio imminente di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.