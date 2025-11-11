DeepL nomina Martino Cadoni come direttore finanziario

Questa nomina rafforza il gruppo dirigente di DeepL in un momento di continua espansione globale e crescita aziendale

COLONIA, Germania, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nella ricerca e nei prodotti di intelligenza artificiale, annuncia oggi la nomina di Martino Cadoni a direttore finanziario (CFO). Cadoni vanta oltre 15 anni di esperienza nella leadership finanziaria e tecnologica internazionale, con una comprovata esperienza nella guida di aziende in forte crescita attraverso la scalabilità, la trasformazione e importanti operazioni strategiche.

"La conoscenza concreta di Martino delle aziende tech in rapida crescita e la sua comprovata esperienza nella creazione di eccellenti soluzioni finanziarie lo rendono la persona ideale per guidare DeepL nella sua prossima fase di crescita" afferma Jarek Kutylowski, fondatore e CEO di DeepL. "Mentre stiamo espandendo la nostra presenza a livello globale e raddoppiamo l'adozione da parte delle imprese, la sua leadership sarà fondamentale per guidare la crescita strategica di DeepL".

Cadoni entra a far parte di DeepL dopo aver ricoperto ruoli dirigenziali presso Klarna, tra cui quello di Head of Strategic Finance & Investor Relations, e aver guidato con successo la cessione di Klarna Checkout per oltre 500 milioni di dollari, una delle operazioni strategiche più significative dell'azienda. Durante il suo incarico, ha anche svolto un ruolo chiave nella raccolta fondi pre-IPO da 800 milioni di dollari di Klarna e nelle iniziative di preparazione finanziaria. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali nel settore finanziario presso HSBC e GE, sviluppando una solida esperienza di leadership in diversi settori e aree geografiche. Parallelamente alla sua carriera aziendale, ha anche fondato MC4 Ventures.

"DeepL si distingue come una delle aziende europee più innovative nel campo dell'IA, combinando una tecnologia d'eccellenza alla missione più importante nell'era dell'IA: esprimere appieno il potenziale umano"aggiungeMartino Cadoni. "Sono entusiasta di entrare a far parte di questa azienda per contribuire a definire la roadmap finanziaria e strategica che garantirà il successo a lungo termine, soprattutto nel contesto in cui DeepL sta applicando la propria esperienza nell'IA ai settori della traduzione e oltre, con la recente spinta verso l'IA agentica".

L'esperienza di Martino Cadoni nel settore finanziario e nelle aziende tech in rapida crescita lo rendono la persona ideale per supportare DeepL nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi. Questa nomina arriva al termine di un anno significativo per DeepL, che ha visto il lancio di DeepL Agent, di Customization hub e DeepL Marketplace, per citare solo alcune novità.

Martino Cadoni subentra a Markus Harder, che ha lasciato DeepL all'inizio dell'anno dopo aver sviluppato le funzioni finanziarie dell'azienda e averla portata ai vertici del settore. Kutylowski aggiunge: "Ringraziamo Markus per il grande lavoro svolto e per il ruolo fondamentale che ha avuto nella creazione di un team finanziario di livello mondiale che ci aiuterà a portare DeepL verso il successo futuro. Io e tutto il team gli auguriamo il meglio per i suoi progetti futuri e siamo certi che continuerà a lasciare il segno ovunque andrà".

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio imminente di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

