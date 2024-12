Delta Force | Teaser ufficiale dell'inno della Beta aperta globale

LOS ANGELES, 3 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Team Jade, rinomata filiale di TiMi Studio Group, è lieta di presentare il teaser ufficiale dell'inno della Beta aperta globale per Delta Force. Questo teaser presenta "Fight", una nuova traccia dell'acclamato duo di compositori 2WEI (Warriors, Still Here, Survivor), insieme a un'anteprima dell'attesissima modalità Warfare.

Warfare è una modalità rivoluzionaria di Delta Force che offre battaglie PvP su vastissima scala, immergendo i giocatori in simulazioni di guerra con mappe estese e una serie di veicoli di terra, aria e mare. L'elenco delle mappe continuerà ad ampliarsi, offrendo ai giocatori un'esperienza di battaglia in continua evoluzione.

La beta aperta per PC di Delta Force verrà lanciata il 5 dicembre e sarà disponibile gratuitamente su PC, Steam ed Epic Games Store. L'inno completo, "Fight", debutterà lo stesso giorno.

Informazioni su Delta Force

Delta Force è lo sparatutto tattico free-to-play di imminente uscita che costituisce il prossimo capitolo dell'amata serie Delta Force; esso includerà modalità multi-player su larga scala, nonché una campagna single-player/co-op ricca di azione, un vasto arsenale di armi da personalizzare e molto altro. La versione Open Beta di Delta Force per PC verrà lanciata il 5 dicembre e i giocatori possono partecipare ottenendo il gioco gratuitamente tramite il suo sito web, le pagine Steam e Epic Games Store.

Informazioni su Team Jade

Team Jade è un ramo importante del TiMi Studio Group, famoso per Call of Duty: Mobile e Assault Fire; quest'ultimo è il gioco sparatutto cinese per PC più popolare dell'ultimo decennio. Con un organico di centinaia di veterani del settore, il team ha ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui i premi BAFTA e TGA.

