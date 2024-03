Delta presenterà le sue nuove soluzioni per l'Industria Intelligente, l'Energia Intelligente e l'Infrastruttura ICT alla Hannover Messe 2024

Con il raggiungimento di RE100 in EMEA nel 2023, Delta dimostra il suo impegno verso lo sviluppo sostenibile

HANNOVER, Germania, 27 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondiale nella gestione dell'energia e un fornitore di soluzioni intelligenti e verdi basate su IoT, ha annunciato oggi la sua imminente partecipazione alla Hannover Messe 2024 per svelare i suoi ultimi progressi nelle soluzioni per l'Industria Intelligente, l'infrastruttura di ricarica EV intelligente e l'infrastruttura per data center e telecomunicazioni. Queste innovazioni riflettono le urgenti tendenze del mercato europeo verso l'automazione industriale, la mobilità sostenibile e le soluzioni energetiche, la trasformazione digitale e la gestione efficiente dei dati. Le offerte di Delta, leader tecnologico ed efficienti dal punto di vista energetico, in linea con l'impegno dell'Europa per un futuro più intelligente e sostenibile.

"Dimostrare la nostra competenza nell'innovazione e il nostro impegno per la sostenibilità è al centro di ciò che facciamo," afferma Dalip Sharma, Presidente e Direttore Generale, Delta Electronics regione EMEA. "La nostra partecipazione alla Hannover Messe 2024 è una testimonianza della nostra incessante ricerca dell'eccellenza tecnologica e del nostro impegno a creare un futuro sostenibile. Nel 2023, abbiamo raggiunto RE100 nelle nostre operazioni EMEA, impegnandoci all'uso del 100% di energia rinnovabile nelle nostre fabbriche, centri R&D e uffici. Questa pietra miliare è una testimonianza del nostro impegno per la sostenibilità. Alla Hannover Messe 2024, non vediamo l'ora di dimostrare come le nostre ultime soluzioni siano in linea con queste tendenze, offrendo tecnologie innovative che aprono la strada a un futuro più verde."

Delta presenterà una serie di soluzioni per mostrare la sua leadership tecnologica, tra cui:

Soluzioni per l'Industria Intelligente: Navigare il Futuro

Nel campo dell'Industria Intelligente, Delta presenterà due soluzioni pionieristiche, evidenziando il nostro impegno all'innovazione nell'automazione. Primo, le nostre soluzioni integrate per Magazzini e Logistica mettono in evidenza il Sistema di Ricarica Senza Fili da 30kW della serie M∞Vair, che consente la ricarica autonoma fino a una distanza di 150 mm con un'efficienza fino al 95% su un'ampia gamma di veicoli logistici industriali. Ad accompagnare ciò, la Soluzione di Visione Artificiale con Telecamere Smart 3D ToF, progettata per garantire una navigazione fluida per gli AGV in ambienti logistici bui. In secondo luogo, Delta introdurrà le sue soluzioni di fabbrica intelligente di prossima generazione, esponendo una gamma di soluzioni robotiche progettate per applicazioni di automazione versatili, con l'obiettivo di aumentare la produttività e l'efficienza nell'ambiente della fabbrica intelligente.

Infrastruttura Energetica Intelligente: Avanzare con l'Innovazione

In linea con la trasformazione energetica nelle industrie dell'energia e dell'automotive, Delta offre una gamma completa di soluzioni per l'Infrastruttura Energetica Intelligente, che vanno dagli inverter PV, allo stoccaggio di energia, a una gamma completa di caricabatterie EV AC e DC, e al Sistema di Gestione della Ricarica EV. L'elemento di spicco dimostrato quest'anno è il nuovissimo caricatore EV ultrarapido UFC 500, progettato sia per applicazioni pubbliche che per quelle pesanti e in grado di caricare un veicolo pesante per supportare circa un'intera giornata di operatività in soli 2 ore, e offre la possibilità di caricare contemporaneamente due EV moderni fino a 250 kW ciascuno. Questa svolta è una risposta alla crescente domanda di soluzioni di ricarica ad alta potenza e alle sfide nell'acquisizione di terreni, mostrando la capacità di Delta di stabilire nuovi benchmark nel settore con la sua stazione di ricarica relativamente compatta e ad alte prestazioni.

Infrastruttura ICT: Alimentare le Comunicazioni

L'esposizione dell'Infrastruttura ICT di Delta sottolinea l'impegno dell'azienda a rafforzare un'infrastruttura di comunicazione robusta, un pilastro fondamentale nell'era della trasformazione digitale. Delta presenterà le sue avanzate soluzioni per data center, progettate per soddisfare le esigenze in evoluzione dei moderni data center. Dalle soluzioni containerizzate ai micro data center, le offerte di Delta sono progettate per ottimizzare l'efficienza, l'affidabilità e la scalabilità, affrontando l'intero spettro dei requisiti dei data center. Un altro punto di forza è l'IPack65, un sistema rettificatore da esterno compatto su misura per le comunicazioni 5G, che si distingue per il suo design antipolvere e impermeabile e raggiunge un'impressionante efficienza del 97,7%, rendendolo una scelta esemplare per alimentare i sistemi di telecomunicazioni. Queste soluzioni riflettono l'esperienza di Delta nella creazione di infrastrutture intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico che supportano la colonna vertebrale del nostro mondo digitale.

Esplora le Innovazioni di Delta alla Hannover Messe 2024

Delta invita i visitatori a scoprire le sue ultime tecnologie e soluzioni al Padiglione 11, Stand C05, dal 22 al 26 aprile. I giornalisti sono benvenuti a partecipare alla conferenza stampa di Delta presso lo stand il martedì 23 aprile, dalle 13:30 alle 14:00 CET, per ulteriori approfondimenti sui contributi di Delta verso un'industria sostenibile e intelligente. Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Delta alla Hannover Messe 2024 e sulle sue soluzioni innovative, si prega di visitare: www.delta-emea.com/en-GB/landing/HM24.

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, e quotata alla borsa di Taiwan (codice 2308), Delta è un'azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica. Delta offre un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico in vari settori, quali automazione industriale e degli edifici, telecomunicazioni, infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile, stoccaggio dell'energia e display, soluzioni di visualizzazione per promuovere città sostenibili e produzione intelligente. In linea con il suo obiettivo di responsabilità aziendale e guidata dal motto "Innovare, risparmiare e proteggere l'ambiente per garantire un futuro migliore", Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con ESG integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre ai clienti numerosi servizi tramite i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione dislocati in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati conseguiti, le tecnologie innovative e l'impegno a favore della ESG. Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 13 anni consecutivi. Nel 2020, 2022 e 2023, Delta ha anche ricevuto un riconoscimento con una doppia A dal CDP per il notevole contributo nell'affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza idrica ed è stata nominata per il sesto anno consecutivo Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per ulteriori informazioni su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

