Dematic Multishuttle 2 ottiene la certificazione Cradle to Cradle Certified® Bronze

Il rigoroso processo di valutazione condotto dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute sottolinea l'importanza di soluzioni sostenibili e trasparenti

ATLANTA, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il sistema automatico di stoccaggio e prelievo Dematic Multishuttle 2 è il primo AS/RS basato su navette del settore ad aver conseguito la certificazione Cradle to Cradle Certified® Bronze, conferita dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo crescente della sostenibilità nel settore della movimentazione dei materiali e riflette l'impegno di Dematic, leader mondiale nell'automazione della supply chain, verso l'innovazione responsabile.

"Siamo molto orgogliosi di questo traguardo," dichiara Chris Steiner, Senior Vice President Product Management di Dematic. "Il Multishuttle 2 è da anni una soluzione fondamentale per i nostri clienti. La certificazione testimonia il nostro costante impegno nella sostenibilità e ci sprona a migliorare ulteriormente i nostri processi produttivi."

Il Dematic Multishuttle 2 è un AS/RS ad alta velocità progettato per ottimizzare lo stoccaggio, il buffering, la consolidazione e il sequenziamento dell'inventario, migliorando la densità di magazzino. Introdotta nel 2006, questa tecnologia ha contribuito in modo significativo all'evoluzione dell'Industria 4.0 nella logistica, diventando un punto di riferimento nell'offerta di Dematic.

Il processo di certificazione Cradle to Cradle valuta criteri quali sicurezza dei materiali, riciclabilità, uso di energie rinnovabili, gestione responsabile dell'acqua e responsabilità sociale, assicurando che la sostenibilità sia integrata lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Tutti i fornitori coinvolti nella produzione del Multishuttle 2 sono stati sottoposti a rigorose verifiche per garantire trasparenza e responsabilità.

"La valutazione del Multishuttle 2 è stata tecnicamente complessa e stimolante," spiega la Dr.ssa Annette Winterl, responsabile progetto per EPEA, ente valutatore accreditato. "Con centinaia di componenti e una vasta rete di fornitori, si tratta di uno dei prodotti più articolati mai certificati da EPEA. Questo dimostra che innovazione e sostenibilità possono procedere insieme nelle aziende leader."

La certificazione "Full Scope Bronze" riguarda specificamente i sistemi prodotti nello stabilimento Dematic di Stříbro, Repubblica Ceca, ed è valida fino a giugno 2028.

Susanne Felker, ingegnere di ricerca del progetto Dematic, aggiunge: "Il Multishuttle 2 offre un alto grado di riutilizzo dei materiali e abbiamo già individuato nuove possibilità di miglioramento. La certificazione C2C rappresenta per noi un punto di partenza verso un miglioramento continuo."

Per maggiori dettagli sulla strategia di economia circolare di Dematic e sulla visione per un futuro più sostenibile, è possibile consultare il Rapporto Annuale sulla Sostenibilità 2024.

Per ulteriori informazioni su Dematic, visita dematic.com o seguici su LinkedIn, Facebook e Instagram.

Informazioni su DematicDematic è leader globale nelle soluzioni automatizzate per la supply chain, con tecnologie avanzate e software a supporto delle operazioni dei clienti. Con centri di ricerca, impianti produttivi e assistenza in oltre 26 Paesi e circa 10.000 dipendenti a livello globale, Dematic integra soluzioni per alcuni dei principali brand mondiali. La sede centrale è ad Atlanta; l'azienda fa parte del Gruppo KION, uno dei principali fornitori al mondo di carrelli industriali e soluzioni per la supply chain.

DisclaimerQuesto comunicato e le informazioni in esso contenute sono solo a scopo informativo e non costituiscono un prospetto né un'offerta di vendita o sollecitazione all'acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali soggette a vari rischi e incertezze. I risultati futuri potrebbero differire significativamente da quanto descritto in queste dichiarazioni a causa di fattori quali cambiamenti nelle condizioni commerciali, economiche e competitive, riforme normative, risultati di studi tecnici, fluttuazioni dei tassi di cambio, incertezze legali o procedurali e disponibilità dei finanziamenti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per aggiornare tali dichiarazioni previsionali.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775592/Dematic_Multishuttle_2.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426984/Dematic_RGB_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.