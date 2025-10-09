DigiKey presenterà nuovi prodotti e fornitori di spicco a Maker Faire Rome 2025

Demo dal vivo e omaggi previsti per questo evento dedicato ai maker

THIEF RIVER FALLS, Minn., 9 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- DigiKey, il principale distributore mondiale di componenti elettronici e prodotti per l'automazione, presenterà prodotti innovativi a Maker Faire Rome, stand J.01, dal 17 al 19 ottobre 2025. DigiKey è uno sponsor di livello Gold dell'evento, che riunisce maker, innovatori e creativi da tutto il mondo per condividere i loro progetti con il pubblico.

I partner fornitori Kitronik e Arduino saranno presenti allo stand DigiKey per presentare nuovi prodotti e condividere idee con maker, hobbisti e studenti. Presso lo stand si terranno inoltre demo dal vivo del robot XRP. I visitatori saranno invitati a creare un omaggio da portare a casa. Inoltre, i primi 40.000 partecipanti riceveranno una borsa DigiKey realizzata in plastica riciclata.

"Esporre a Maker Faire Rome rappresenta per DigiKey un'entusiasmante opportunità di approfondire il nostro legame con la comunità globale dei maker", ha affermato Kevin Walseth, Senior Manager di marketing tecnico presso DigiKey. "Presentando prodotti rivoluzionari che abbracciano tutte le fasi del percorso di innovazione, vogliamo ispirare tutti gli ingegneri e innovatori attuali e futuri e diventare il loro punto di riferimento per contenuti e componenti".

Giunta alla sua tredicesima edizione, la Maker Faire Rome è un evento che facilita e racconta l'innovazione tecnologica in modo semplice e accessibile, mettendo in contatto imprese, università, persone e idee. È organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Roma.

Per ulteriori informazioni sulla comunità dei maker di DigiKey, visitare la pagina Maker.IO sul sito Web DigiKey.

Chi è DigiKeyDigiKey, con sede a Thief River Falls, Minnesota, Stati Uniti d'America, è riconosciuta come un leader e innovatore costante nel settore della distribuzione di componenti elettronici ad alto livello di servizio e dei prodotti di automazione in tutto il mondo. DigiKey offre oltre 16,5 milioni di componenti provenienti da oltre 3.000 produttori di marchi di qualità con un catalogo di prodotti leader del settore, a magazzino e disponibili per la spedizione immediata. DigiKey supporta anche ingegneri, progettisti, costruttori e professionisti dell'approvvigionamento con un'ampia gamma di soluzioni digitali, interazioni dirette e strumenti per efficientare il loro lavoro. Per ulteriori informazioni, visitare digikey.it, Facebook, X, YouTube, Instagram e LinkedIn.

