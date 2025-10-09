circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

DigiKey presenterà nuovi prodotti e fornitori di spicco a Maker Faire Rome 2025

09 ottobre 2025 | 16.05
LETTURA: 2 minuti

Demo dal vivo e omaggi previsti per questo evento dedicato ai maker

THIEF RIVER FALLS, Minn., 9 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- DigiKey, il principale distributore mondiale di componenti elettronici e prodotti per l'automazione, presenterà prodotti innovativi a Maker Faire Rome, stand J.01, dal 17 al 19 ottobre 2025. DigiKey è uno sponsor di livello Gold dell'evento, che riunisce maker, innovatori e creativi da tutto il mondo per condividere i loro progetti con il pubblico.

I partner fornitori Kitronik e Arduino saranno presenti allo stand DigiKey per presentare nuovi prodotti e condividere idee con maker, hobbisti e studenti. Presso lo stand si terranno inoltre demo dal vivo del robot XRP. I visitatori saranno invitati a creare un omaggio da portare a casa. Inoltre, i primi 40.000 partecipanti riceveranno una borsa DigiKey realizzata in plastica riciclata.

"Esporre a Maker Faire Rome rappresenta per DigiKey un'entusiasmante opportunità di approfondire il nostro legame con la comunità globale dei maker", ha affermato Kevin Walseth, Senior Manager di marketing tecnico presso DigiKey. "Presentando prodotti rivoluzionari che abbracciano tutte le fasi del percorso di innovazione, vogliamo ispirare tutti gli ingegneri e innovatori attuali e futuri e diventare il loro punto di riferimento per contenuti e componenti".

Giunta alla sua tredicesima edizione, la Maker Faire Rome è un evento che facilita e racconta l'innovazione tecnologica in modo semplice e accessibile, mettendo in contatto imprese, università, persone e idee. È organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Roma.

Per ulteriori informazioni sulla comunità dei maker di DigiKey, visitare la pagina Maker.IO sul sito Web DigiKey.

Chi è DigiKeyDigiKey, con sede a Thief River Falls, Minnesota, Stati Uniti d'America, è riconosciuta come un leader e innovatore costante nel settore della distribuzione di componenti elettronici ad alto livello di servizio e dei prodotti di automazione in tutto il mondo. DigiKey offre oltre 16,5 milioni di componenti provenienti da oltre 3.000 produttori di marchi di qualità con un catalogo di prodotti leader del settore, a magazzino e disponibili per la spedizione immediata. DigiKey supporta anche ingegneri, progettisti, costruttori e professionisti dell'approvvigionamento con un'ampia gamma di soluzioni digitali, interazioni dirette e strumenti per efficientare il loro lavoro. Per ulteriori informazioni, visitare digikey.it, Facebook, X, YouTube, Instagram e LinkedIn.

Contatto editorialeLaura StengrimDigiKey(218) 681-8000 ext. 14489laura.stengrim@digikey.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791766/DigiKey_at_Maker_Faire_Rome.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003364/5552404/DigiKey_New_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/digikey-presentera-nuovi-prodotti-e-fornitori-di-spicco-a-maker-faire-rome-2025-302578894.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ICT ICT Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Altro Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza