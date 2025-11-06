circle x black
DOJO porta a Londra il divertimento spettrale con un pop-up di Halloween all'Outernet

06 novembre 2025 | 02.31
LONDRA, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 30 e 31 ottobre, DOJO, l'innovativo marchio di atomizzazione basato su VAPORESSO, ha festeggiato Halloween in grande stile con un evento pop-up immersivo all'Outernet London Pop One. L'evento ha presentato il prodotto di punta di DOJO, BLAST 10K, e ha regalato ai visitatori emozioni festose con un'esperienza di Halloween ricca di sorprese.

Il locale era allestito in stile spettrale, con tanto di spose fantasma, infermiere inquietanti e altri costumi giocosi. I partecipanti hanno potuto divertirsi con filtri AR interattivi, estrazioni a premi in stile gashapon, campioni di prodotti gratuiti e regali a tema, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. Oltre agli eventi di festa, il pop-up ha evidenziato l'impegno di DOJO nel garantire esperienze di svapo di alta qualità e di facile utilizzo.

I visitatori sono rimasti entusiasti delle decorazioni creative e del design immersivo dell'evento, condividendo le foto sui social media e lodando sia l'allestimento divertente che il gusto delicato del BLAST 10K del DOJO. Il pop-up di Halloween ha ribadito la strategia di marketing di DOJO, volta a unire esperienze interattive con l'esposizione del prodotto, riflettendo l'approccio innovativo e incentrato sul consumatore del marchio.

Informazioni su DOJOFondata nel 2024, DOJO è un marchio globale di atomizzazione basato su VAPORESSO, guidato dall'innovazione incentrata sulla persona. Il marchio si concentra su prodotti conformi basati su pod, offrendo esperienze di svapo di alta qualità attraverso innovazioni tecnologiche e un design ispirato all'utente. Con il suo motto "Crea e condividi", DOJO costruisce una comunità globale audace e inclusiva e continua a ridefinire l'impegno del marchio nel settore dello svapo. Per maggiori informazioni, visitare www.dojovape.com

