Dongying lancia una ricca gamma di attività per celebrare il Capodanno lunare

Evidenziando i temi di "ghiaccio e neve, riunione e atmosfera festosa", la città di Dongying, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, ha organizzato una serie di attività turistiche culturali durante le vacanze della Festa di Primavera di quest'anno, promuovendo il consumo e stimolando la vitalità del mercato.

Si sono svolte dieci attività principali, come carnevali, festival delle lanterne, fiere dei templi, tour notturni e visite ai parchi. Ad esempio, il Carnevale del ghiaccio e della neve di Dongying, durato 17 giorni, consisteva in un'area del carnevale della neve, un'area dei falò infuocati, un parco dei divertimenti sulla neve, un'area del mercato invernale e un'area della foresta di cristalli di ghiaccio, accompagnato da sette eventi tra cui un festival di musica elettronica, un festival dei falò, un festival delle lanterne a forma di pesce e un grande circo.

Nel frattempo, Dongying ha aperto 40 punti panoramici meravigliosi durante il periodo delle vacanze della Festa di Primavera. L'Area ecoturistica dell'estuario del Fiume Giallo, il Parco culturale di Sun Tzu e il Resort turistico Longju Taohuadao hanno proposto un pacchetto turistico con offerte come sconti sui biglietti e sussidi per eventi speciali.

Utilizzando piattaforme online come Douyin, Weibo e altre piattaforme per video brevi, Dongying ha aumentato l'impegno per la pubblicità e le promozioni per i suoi prodotti, percorsi, attività e misure preferenziali in campo turistico.

Per preservare la cultura tradizionale cinese e arricchire la vita spirituale e culturale del pubblico, Dongying ha anche organizzato un'attività di esperienza culturale coinvolgente per promuovere lo sviluppo dell'Opera di Lyuju, un genere davvero esclusivo dell'espressione artistica cinese.

La città ha anche aperto biblioteche pubbliche, centri culturali, gallerie d'arte e musei, fornendo servizi come prestito di libri, attività di lettura, prenotazione di eventi, prove letterarie e artistiche e mostre durante la Festa di Primavera. Sono stati aperti a pieno ritmo anche l'intera catena dei 28 teatri e un cinema drive-in della città, arricchendo la vita culturale delle persone durante le vacanze.

Le statistiche ufficiali indicano un incremento significativo delle entrate legate al turismo della città negli otto giorni festivi della Festa di Primavera di quest'anno, con un aumento di oltre il 100% rispetto allo stesso periodo del 2019.

