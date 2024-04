Dopo Thetan Arena, Wolffun Game mira a trasformare i giochi tradizionali nel Game-Fi di nuova generazione

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 2 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Dopo il successo di Thetan Arena, Nguyen Dinh Khanh, CEO di Wolffun Game, ha recentemente annunciato un nuovo progetto, chiamato Thetan World, imperniato su una piattaforma di gioco Web3 che mira a diventare uno dei principali attori nel settore GameFi sviluppando soluzioni innovative e ampliando i confini del settore.

Dopo il lancio di Thetan Arena da parte di Wolffun Game nel 2021, il progetto ha avuto un impatto significativo sul settore Game-Fi. Nella prima settimana dal suo lancio, Thetan Arena ha raggiunto i 2 milioni di giocatori attivi giornalieri, un record allora nel settore dei giochi. Attualmente, Thetan Arena vanta molti successi significativi con 35 milioni di giocatori.

Andando oltre il trionfo di Thetan Arena, Nguyen Dinh Khanh ha recentemente pubblicato un video su X (già Twitter) e altri canali ufficiali per rivelare un nuovo progetto, Thetan World. Ha dichiarato: "Thetan World delinea una visione a lungo termine di cinque anni. Negli ultimi due anni, Wolffun Game si è impegnato nel portare soluzioni positive sia a Thetan Arena che al settore del Game-Fi nel suo insieme".

Thetan World è una piattaforma di gioco Web3 creata per affrontare le sfide del mondo Game-Fi: l'inflazione, la mancanza di un gameplay vario e coinvolgente e un'esperienza utente complessa. Inoltre, con Thetan World gli utenti possono acquistare NFT per "giocare per guadagnare" attraverso i giochi integrati.

Gli sforzi di Thetan World per combattere l'inflazione attirano la comunità GameFi. Khanh ha dichiarato: "Abbiamo il Centro di controllo dell'inflazione. Il compito principale è quello di coordinare l'inflazione in tempo reale". Inoltre, Thetan World fornirà agli utenti anche molti strumenti per contribuire a creare contenuti e generare valore. Questo progetto è pronto a creare un ambiente equo e diversificato e un'economia più sana.

Inoltre, Thetan World garantisce la diversità del mondo Game-Fi attraverso la sua funzionalità di integrazione SDK, una delle più attese di Thetan World. Khanh ha così continuato: "Creare un gioco web3 è una sfida. Con quasi 10 anni di esperienza nella realizzazione di giochi tradizionali, lo capiamo molto bene". La soluzione Thetan World non solo aiuta gli sviluppatori web2 a entrare nel mondo Game-Fi più velocemente e a un costo inferiore, ma consente loro anche di sfruttare le attuali risorse di gioco.

A tal fine, Thetan World ha semplificato tutti i complessi processi che interessano le transazioni e i collegamenti. Gli utenti necessitano di un solo account per accedere a tutti i servizi forniti da Thetan World, passare da un gioco all'altro e scegliere gli NFT per giocare al gioco preferito.

Secondo il CEO di Wolffun nel recente video, Thetan Chain sarà presto lanciata per offrire molteplici vantaggi, tra cui maggiore sicurezza e costi ridotti.

Questo progetto promette di portare nel mondo Game-Fi molti miglioramenti innovativi che sono stati dimostrati e hanno attirato un'attenzione significativa.

L'imminente lancio del progetto mantiene anche la promessa fatta a coloro che hanno supportato Thetan Arena. "In Thetan World, continueremo la storia dei quasi 30 personaggi di Thetan Arena, espandendola con storie più avvincenti in più mondi. Inoltre, questo circonderà THG, il token principale di Thetan World", ha concluso il CEO.

Pertanto, si prevede che gli NFT di Thetan World cresceranno in modo significativo. Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente, alcune fonti affermano che Thetan World aprirà ufficialmente la pre-registrazione e venderà il primo lotto di NFT alla fine di aprile di quest'anno.

