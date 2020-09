Nasce "#DAVVEROIMPORTANTE" il nuovo format su Le Fonti TV in collaborazione con Afi Esca

Quanto è necessario assicurarsi? Quali modi abbiamo per tutelare ciò che amiamo e quanto abbiamo costruito? Questi ed altri i temi esplorati nel nuovo programma di Le Fonti TV

Milano, 15 maggio 2019 – Lo scorso 1° aprile è andata in onda su Le Fonti TV la prima puntata di #DAVVEROIMPORTANTE, il nuovo format trimestrale, condotto da Federica Chiezzi, di Le Fonti in collaborazione con Afi Esca. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sull’importanza di dotarsi di una copertura assicurativa e spiegare loro quale sia il modo più corretto per tutelare tutto ciò hanno di più caro.

Per la prima puntata è stato scelto un tema molto sentito dagli italiani: l’assicurazione sul mutuo. Insieme al Direttore Generale di Afi Esca Italia, Pierfrancesco Basilico, abbiamo risposto ad alcuni importanti quesiti in merito e contribuito a far luce sugli aspetti più insidiosi e ancora troppo spesso incompresi.

Intervistati dalla giornalista di Le Fonti Alessia Liparoti attraverso i vox populi ed avendo quindi ascoltato le idee dei cittadini riguardo cosa fosse, come funzionasse e con chi fosse realmente possibile stipulare l’assicurazione sul mutuo, la parola è passata al Direttore Basilico che, dopo aver spiegato il funzionamento di questo tipo di polizza, si è soffermato su altri punti fondamentali. Importante l’aver sottolineato come non sia obbligatorio accettare l’assicurazione mutuo proposta dalla banca che eroga il finanziamento e quali vantaggi si hanno stipulando questa copertura con broker ed agenti assicurativi.

In attesa del secondo appuntamento di #DAVVEROIMPORTANTE, programmato per il mese di giugno, il video integrale può essere riguardato su www.lefonti.tv, sul canale YouTube di Afi Esca Italia e su New Insurance: https://www.newinsurance.it/cose-lassicurazione-sul-mutuo/

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Afi Esca Italia

Afi Esca è una Compagnia Assicurativa nata nel 2010 dalla fusione delle Compagnie Esca Prévoyance e Afi Europe. Attive in Francia fin dal 1923, le due società hanno iniziato il loro sviluppo internazionale con il lancio dell’attività in Belgio nel 2008 e con l’arrivo in Italia nel 2012. Afi Esca ha scelto di posizionarsi nel mercato assicurativo italiano con dei prodotti a protezione delle persone al fine di offrire delle soluzioni innovative e sempre a misura dei bisogni dei clienti. La Compagnia distribuisce i suoi prodotti attraverso partnership con Broker, Mediatori Creditizi ed Istituti di Credito, tutti animati da un forte orientamento al cliente e da un’elevata professionalità. Queste caratteristiche, associate alla solidità finanziaria dal Gruppo Burrus e alla capacità di conduzione dei progetti di sviluppo, hanno assicurato ad Afi Esca una crescita vertiginosa nel mercato italiano, conservandone però l’essenza di una Compagnia a misura d’uomo, sempre vicina ai bisogni dei suoi Clienti.

