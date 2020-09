Le sfide a cui dovranno far fronte marchi e negozi al Retail & Brand Experience World Congress

BARCELLONA, Spagna, 21 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Negozi che vengono prima creati online e poi creati offline; imprese di una vita che entrano nell'universo digitale; marchi che offrono esperienze di shopping uniche per differenziarsi dall'e-commerce; proposte che trasformano prodotti ordinari in prodotti di prima qualità. Il mondo della vendita al dettaglio e del branding sta subendo una vera e propria rivoluzione e Fira de Barcelona ne vuole essere parte. Per questa ragione, organizza la prima edizione di Retail & Brand Experience World Congress (RBEWC), che si tiene a Barcellona dal 27 al 29 maggio, con l'intento di generare e arricchire il dialogo tra i principali protagonisti.

100 esperti che rappresentano i marchi internazionali parteciperanno e discuteranno in che modo l'esplosione digitale stra trasformando un settore chiave dell'economia. Il programma di RBEWC includerà un'area start-up e un'area espositiva, per un totale di 100 aziende, oltre a vari percorsi attraverso le imprese innovative a Barcellona che rappresentano i nuovi trend emergenti nella vendita al dettaglio.

Il Programma del Congresso si concentrerà su sei temi (esperienza della clientela, approcci omni-channel e digitale, settore immobiliare, tecnologie retail, personalizzazione e nuovi modelli e trend della vendita al dettaglio) e otto fattori (moda, beni di consumo, grandi magazzini e centri commerciali, bellezza, elettronica, online, arredamento e bancario).

Tra i 100 relatori che parteciperanno nelle 50 conferenze del RBEWC, ci saranno rappresentanti di Google, Ikea, British Airways, Carrefour, Alibaba, Karl Lagerfeld, Levi's, Renova, Nestle Purina Petcare, Value Retail, Muji o Puig.

Il congresso prevederà un'area start-up e un'area espositiva con la partecipazione di 100 aziende. Il Start-up Village avrà più di 64 aziende emergenti che esibiranno soluzioni innovative tra cui applicazioni per trasformare negozi tradizionali in negozi smart; sistemi per conoscere in qualsiasi momento la quantità di un dato prodotto in magazzino e videocamere per monitorare i clienti che entrano nei negozi. Tra le compagnie che parteciperanno nell'area espositiva ci saranno SAP, Cisco, Deloitte, Beabloo, Accenture, Epson, Open Bravo, Asts Solum - Samsung e Tiendeo. Inoltre, durante la celebrazione dell'evento verranno organizzati due percorsi tra i negozi più dirompenti di Barcellona, come ad esempio Camper o Tous.

