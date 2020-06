BPER Banca, premi dieci classi della Scuola Primaria

Modena, 31 maggio 2019 - Si conclude la terza edizione del concorso di BPER Banca, La valle di Parsimonia. Gioca con l’economia, rivolto alle ultime tre classi delle scuole primarie, con la scelta dei vincitori.

Nelle corso delle prime tre edizioni sono stati coinvolti più di 100 mila bambini e distribuiti 5 mila kit didattici, con numeri sempre in aumento, a testimonianza del grande interesse che questa manifestazione ha riscosso tra le scolaresche.

L’iniziativa è parte centrale del progetto scuola GRANDE!, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i bambini ai temi del risparmio e dell’economia, con un’attenzione anche ai valori della condivisione, della sostenibilità e dell’appartenenza al territorio.

Il concorso di quest’anno, dal titolo Un salvadanaio per il futuro, ha premiato le dieci classi che più di tutte si son distinte per creatività e inventiva nella ideazione della attività, per originalità nella scelta dei materiali o degli strumenti di realizzazione, per attinenza al tema e originalità dei pensieri sul significato di risparmio e per capacità di sviluppare un gioco di squadra e spirito di collaborazione.

Le classi finaliste ricevono materiale utile nel lavoro di tutti i giorni: dalle lavagne multimediali ai robot, fino ai PC e tablet.

Ecco l’elenco delle classi vincitrici:

1. Terza C della Scuola Primaria T. Righi di Brescello (RE)

2. Terza B della Scuola Primaria T. Righi di Brescello (RE)

3. Quinta B della Scuola Primaria L. Milani di Policoro (MT)

4. Quarta U della Scuola Primaria Sacro Cuore di Modena

5. Quinta C della Scuola Primaria Duca d’Aosta di Bari

6. Terza U della Scuola Primaria Buonarroti di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

7. Quinta D della Scuola Primaria I.C. Capena di Capena (RM)

8. Terza U della Scuola Primaria Gigante Porto di Torninparte (AQ)

9. Terza U della Scuola Primaria E. Malfatti di Viareggio (LU)

10. Quarta della Scuola Primaria I.C. Bozzano di Brindisi

“La mission di BPER Banca - afferma il Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli - è sostenere le persone e le comunità per contribuire alla loro crescita. L’idea di edutainment GRANDE! è guidata da questo valore, e si rivolge ai bambini – donne e uomini di domani - per aiutarli a conoscere l’economia, a compiere scelte consapevoli e a orientarsi nel mondo per costruire il proprio futuro con sicurezza. E’ il motivo per cui abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto che ha l’ambizione di far avvicinare i bambini ai temi finanziari ed economici, utilizzando però il loro linguaggio e il gioco. L’adesione delle scuole e gli apprezzamenti ricevuti dagli insegnanti ci hanno confermato la forza dell’iniziativa che ripeteremo sicuramente anche il prossimo anno scolastico.”

Sul sito della Banca bper.it/ sono ospitati contenuti di educazione finanziaria e approfondimenti utili a bambini e genitori aggiornati mensilmente. Tutti gli iscritti possono ricevere una newsletter con tante idee di lavoro.