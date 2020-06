Visa e l’empowerment femminile dentro e fuori il campo da gioco

Milano, 31 maggio 2019 - Si chiama “One Moment Can Change the Game” ed è la nuova campagna Visa di sensibilizzazione sull’empowerment femminile che enfatizza gli atti significativi compiuti dalle donne sia dentro che fuori il campo da gioco. Gesti di donne che ispirino la grandezza atletica, che influenzino le decisioni di acquisto in casa o che guidino i risultati aziendali in sala riunioni.

"Basandoci sul movimento globale a sostegno dell'empowerment femminile e sul sold out della partita di apertura e della finale di FIFA Women's World Cup France 2019, possiamo dire che il calcio femminile è davvero a un momento cruciale", ha dichiarato Lynne Biggar, responsabile marketing e comunicazioni, Visa Inc. "La partnership di lunga data tra Visa e FIFA Women's World Cup è più di una sponsorizzazione, vuole essere un catalizzatore del cambiamento che elevi il calcio femminile".

La FIFA Women's World Cup™ è una delle tante iniziative a favore delle donne sostenute dalla società specializzata in soluzioni tecnologiche per i pagamenti. Nel marzo 2019, è stata lanciata la prima Global Visa Everywhere Initiative: Women’s Global Edition, programma globale che invitava le donne imprenditrici di tutto il mondo ad affrontare le sfide del Fintech e del Social Impact con la chance di vincere 100.000 dollari in ciascuna delle due sfide. Il programma si concluderà con un evento finale in occasione della partita d’inizio della FIFA Women’s World Cup France 2019™.

Al torneo di quest'anno, Visa ospiterà oltre 700 consumatori provenienti da 28 paesi diversi e oltre 65 clienti provenienti da tutta Europa e dal Nord America. Facendo il suo più grande investimento on site di sempre nel calcio femminile, Visa garantirà ai fan anche le migliori esperienze di pagamento fornendo, non solo le più recenti tecnologie con oltre 1.600 terminali aggiornati in nove sedi ufficiali, ma anche sensory branding sonoro e animato al completamento della transazione, braccialetti abilitati al pagamento e carte prepagate commemorative Visa contactless.

Visa

Visa Inc. (NYSE: V) è leader mondiale nei pagamenti digitali. La nostra missione è quella di connettere il mondo attraverso una rete di pagamento innovativa, affidabile e sicura, che consenta a privati, aziende ed economie di prosperare. Il nostro avanzato sistema di elaborazione globale, VisaNet, fornisce pagamenti sicuri e affidabili in tutto il mondo ed è in grado di gestire oltre 65.000 messaggi di transazione al secondo. L'attenzione incessante dell'azienda verso l'innovazione è un catalizzatore per la rapida crescita del commercio connesso su qualsiasi tipo di device e una forza trainante dietro il sogno di un futuro senza contanti per tutti, ovunque. Mentre il mondo si muove dall'analogico al digitale, Visa sta dedicando il brand, i prodotti, le persone, la rete e le dimensioni per rimodellare il futuro del commercio. Per maggiori informazioni, visita https://vision.visaeurope.com/, e seguici su @VisaNewsEurope.