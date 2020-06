Elezioni europee, MIFID II e Theresa May: quale l’effetto sui mercati?

Milano, 4 giugno 2019 – Nuovo appuntamento con Market Star, il format originale di Le Fonti TV in collaborazione con Morningstar. Nella puntata in diretta il 5 giugno alle ore 10.00, Manuela Donghi e Sara Silano analizzeranno come di consueto l’andamento dei mercati, tenendo conto dei nuovi equilibri politici e monetari venutisi a formare a seguito dei risultati delle elezioni europee. In questa puntata ospite in studio Giovanni De Mare, Sales Director di AllianceBernstein.

Motivo di tensione nelle ultime settimane è la decisione di Theresa May che, dopo aver visto fallire tutti i tentativi di trovare un accordo sulla Brexit, ha optato per le dimissioni dalla carica di Primo Ministro del Regno Unito. Tale presa di posizione spalanca la porta a diversi possibili scenari che spaziano da un ulteriore rinvio della Brexit, ad una permanenza nell’UE, fino ad arrivare alla tanto temuta ipotesi di un’uscita senza accordo con il conseguente disappunto dei cittadini e gli incalcolabili danni economici.

Altro focus della puntata sarà il risultato ottenuto ai seggi dei Paesi Emergenti e i vari approcci di cui gli investitori dispongono per operare su questo genere di mercati.

La seconda parte della trasmissione si concentrerà invece sull’arrivo dei primi rendiconti ex post sui costi previsti da MIFID II e sui costi dei fondi attivi. Le approfondite analisi di Morningstar permetteranno di avere una fotografia della situazione attuale in modo da informare gli spettatori in modo preciso e puntuale.

Ultimo tema affrontato sarà il clima, già obiettivo per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Insieme agli ospiti in studio si esploreranno gli elementi da tenere in considerazione in ottica di investimento e si individueranno quali tipi di aziende sono più esposte.

Market Star

Il format è diventato ormai un appuntamento importante all’interno del palinsesto di Le Fonti TV. Durante la puntata vengono analizzati i diversi mercati internazionali, cercando di offrire un’interpretazione puntuale e dando evidenza dei possibili scenari alla luce dei cambiamenti geopolitici mondiali. Un format televisivo con contenuti di alto valore aggiunto, che in poco tempo è riuscito a diventare un importante riferimento per la comunità dell’asset management.

L’importante collaborazione tra Le Fonti TV e Morningstar risponde al sempre più importante bisogno per professionisti ed investitori di essere informati ed avere una chiara visione di insieme e una interpretazione imparziale e corretta dei mercati finanziari.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

