EXP Legal al fianco di GatesAir nell’acquisizione di ONEtastic

Milano, 12 giugno 2019 - Lo studio legale EXP Legal di Milano ha assistito GatesAir nella recente acquisizione di ONEtastic, società italiana all’avanguardia nella progettazione e realizzazione di apparecchi per la trasmissione in digital per radio e Tv.

EXP Legal, studio legale specializzato nel campo del diritto commerciale e societario internazionale e in acquisizioni e fusioni, tramite il suo senior partner Antonello Corrado, ha fornito consulenza e supporto a GateAir, leader a livello globale per la produzione di sistemi per la trasmissione radio/tv, per tutti gli aspetti legali e fiscali accompagnandola al successo di questa acquisizione.

Per gli aspetti di natura fiscale relativi all’operazione l’assistenza è stata fornita dal Dott- Andrea Porcarelli di PwC.

“E’ stata una sfida impegnativa per il nostro studio – commenta l’avv. Antonello Corrado - ma, grazie all’impegno delle nostre migliori professionalità e alla nostra consolidata expertise, abbiamo contribuito al perfezionamento di un’operazione tra importanti player del settore del broadcasting”.