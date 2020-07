La storia di Malegno (BS), il Comune vincitore del Cresco Award 2018 nella categoria fino a 10.000 abitanti

Malegno (Brescia), 19 giugno 2019 - Il Comune di Malegno, nell'ambito della ristrutturazione della scuola elementare, con riqualificazione energetica e sismica, ha pensato di introdurre l'utilizzo della lana di pecora come materiale di coibentazione, facendo passare la lana di pecora da rifiuto speciale (come è attualmente per gli allevatori della zona) a fonte di risparmio energetico.

In questo modo il Comune è riuscito a trasformare un problema in un esempio di economia circolare creativa e in una risorsa. L’efficacia è dichiarata pari a quella di altre coibentazioni e ha consentito un risparmio energetico verificabile nei costi di energia elettrica e gas metano.