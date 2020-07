Over Traders: da maggio 2020 partirà la business community

La Business Community Over Traders raggiungerà la piena operatività per il mese di maggio 2020. Si tratta di un progetto nato con l’obbiettivo di creare un ambiente per facilitare la collaborazione fra traders, per la creazione di asset, progetti di trading e per promuovere attività di ricerca.

Napoli 21 giugno 2019 – Over Traders è parte di un progetto più ampio che mira ad attirare persone interessate al business del trading e alla gestione dei propri capitali, con un approccio mirato e professionale.

Per consentire una collaborazione proficua nella Business Community è stato creato un framework formativo ed un progetto a supporto, per selezionare e preparare i candidati. Il progetto Forex Trading University si occupa di formare Trader Esperti in grado di produrre asset, progetti di trading e attività di ricerca. Le persone formate in questi anni hanno dimostrato di poter operare in autonomia e collaborare tra loro, per fornire un valore aggiunto. Over Traders mira a moltiplicare questo valore aggiunto, a beneficio della community.

Per accedere alla Business Community Over Traders è necessario formarsi nel progetto Forex Trading University (per circa 2-3 anni) e superare tutti i test. Chi completa il percorso diventa un Trader Esperto, ed entra in Over Traders, senza costi aggiuntivi. Si tratta dell’unica via di accesso.

Per far conoscere il progetto e le sue modalità di accesso Stefano Mastria mette a disposizione una serie di webinar di coaching gratuito dove spiega il business del trading e i suoi vantaggi. Quindi come funziona il business, cosa è necessario studiare e come sfruttare il progetto Forex Trading University per diventare un Trader Esperto, per accedere a Over Traders, con l’obbiettivo di collaborare insieme allo sviluppo del business.

I webinar di coaching gratuito hanno inoltre la funzione di preparare i potenziali candidati alla comunità Forex Trading University, poiché l’apertura delle iscrizioni avviene ogni 3 mesi circa. Quindi nel corso delle settimane gli utenti vengono formati preventivamente e tale attività funge da filtro, per attirare i giusti profili.

Nel corso delle sessioni di coaching gratuito vengono indicate una serie di risorse gratuite da sfruttare come orientamento iniziale, per comprendere il funzionamento del business, con tutti i suoi processi di base. Il primo contenuto che viene segnalato consiste in un corso di trading diviso in 10 video dove vengono trattate le basi necessarie. Successivamente vengono segnalati contenuti sempre più specifici per comprendere il funzionamento del mercato del forex e gli strumenti necessari per la messa in opera di una gestione.

Mercoledì 19 giugno c’è stato il primo webinar, per la presentazione in anteprima del progetto Over Traders. Nella sezione dedicata del blog verranno pubblicati i prossimi appuntamenti, per riportare ulteriori sviluppi e novità.

Nature Law Trading s.r.l.

info@naturelawtrading.com

https://naturelawtrading.com

https://forexdna.com (blog)

https://forextradinguniversity.org

https://overtraders.org

https://stefanomastria.com