Roberta Rossi Gaziano e Debora Rosciani presentano 'Matrimoni & Patrimoni': Opportunità e rischi delle donne nel mondo di oggi

Milano, 27 giugno 2019 - Matrimoni&Patrimoni – Istruzioni aggiornate per l’uso è il libro che Roberta Rossi Gaziano, socio fondatore e amministratore della società di consulenza finanziaria indipendente SoldiExpert SCF, ha scritto a quattro mani con Debora Rosciani, giornalista e conduttrice radiofonica di Radio 24. Edito da Hoepli, e disponibile in versione e-book, il testo si presenta come un manuale per affrontare in modo consapevole le decisioni importanti della vita. Gli argomenti trattati sono tantissimi: la formazione, il lavoro, la carriera, la vita di coppia, la famiglia, lo studio dei figli e naturalmente la gestione del patrimonio.

Roberta Rossi Gaziano e Debora Rosciani rilevano come il ruolo della donna sia cambiato nel corso dell’ultimo secolo. Se in passato la figura di madre e moglie era incompatibile con il lavoro, oggi le cose sono assai diverse. Secondo le autrici, basta avere il partner giusto per conciliare famiglia e carriera. E Matrimoni&Patrimoni riporta molte esperienze di donne che hanno messo su famiglia senza rinunciare alla propria professione.

Il loro consiglio è di non fare un passo indietro sul lavoro per dedicarsi solo ai figli, meglio invece costruirsi un’indipendenza finanziaria. Non per femminismo, ma per prudenza: le condizioni economiche di un paese possono cambiare drasticamente in poco tempo e se in famiglia l’unica fonte di reddito è il marito, la situazione può diventare difficile da gestire. Senza considerare che le donne hanno un maggiore longevity risk rispetto agli uomini, perché vivono più a lungo.

Il percorso di Roberta Rossi: da Bluinvest fino a BorsaExpert.it. Moneyexpert.it e SoldiExpert

Laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, Roberta Rossi Gaziano si affaccia al mondo della finanza alla fine degli anni ‘90 collaborando con SoldiOnline.it, uno dei primi siti internet dedicati al settore finance. Nel ruolo di content manager cura rubriche e interviste ai gestori, si specializza così nel mercato delle obbligazioni strutturate e nel risparmio gestito.

Nel 1999 è responsabile dei contenuti di risparmio gestito e finanza personale di Bluinvest.com. In questo periodo il sito diventa uno dei più conosciuti a livello nazionale, con oltre 50.000 utenti registrati. Qui Roberta Rossi Gaziano affina la capacità di esporre contenuti finanziari con un linguaggio semplice e comprensibile a chi non è esperto del settore. Una dote che le tornerà utile in futuro. Nel 2000 la fama di Bluinvest.com lo rende, a detta di molte testate giornalistiche, un punto di riferimento per l’informazione finanziaria in Italia. Il sito viene quindi ceduto ad un gruppo editoriale.

Nel 2001 Roberta fonda SoldiExpert SCF insieme al marito Salvatore Gaziano, esperto di analisi finanziaria e pioniere della consulenza fee only in Italia. Dal 2007 al 2014 è stata anche titolare di Moneyexpert.it, un portale di consulenza finanziaria indipendente e personalizzata che forniva indicazioni su azioni, obbligazioni, Etf e fondi di investimento.

SoldiExpert SCF (che fino al 2014 si chiamava Borsa Expert) nasce come start-up completamente digitalizzata. Il fattore tecnologia continua ad essere uno dei punti di forza della società, che si rivolge infatti a clienti di tutta Italia. Gli investimenti in tecnologia, ricerca e sviluppo consentono a SoldiExpert SCF di fornire un servizio sempre all’altezza delle aspettative e al passo con i tempi.

La società ha oltre 500 clienti e gli asset in consulenza ammontano a circa 100 milioni di euro. Roberta Rossi Gaziano si occupa principalmente della clientela di alta fascia e di consulenza personalizzata, segue personalmente clienti con masse sotto consulenza complessive oltre i 50 milioni di euro.

Nonostante la sede legale di SoldiExpert sia a Milano, da diversi anni Roberta e Salvatore Gaziano si sono trasferiti a Lerici (La Spezia), dove hanno stabilito la sede operativa della società. Una scelta, quella di vivere nel Golfo dei Poeti, compiuta per assicurare alla famiglia una migliore qualità di vita.

Approfondimenti

Sito Ufficiale SoldiExpert SCF: https://soldiexpert.com/

Ufficio Stampa Fattoretto Srl

www.massimofattoretto.com