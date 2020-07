Elite globali riunite alla conferenza sulla costruzione di una Qingdao creativa

QINGDAO, Cina, 2 luglio 2019 /PRNewswire/ -- La mattina del 28 giugno 2019, la conferenza sulla costruzione di una Qingdao creativa si è tenuta al Qingdao International Conference Center, attirando più di 500 partecipanti, compresi responsabili di organizzazioni internazionali, esperti e accademici universitari e think tank di alto profilo in patria e all'estero. Meng Fanli, sindaco di Qingdao, ha officiato la cerimonia di apertura.

La conferenza mira a creare una piattaforma aperta in grado di promuovere scambi creativi e cooperazione economica. Sherali Saidamir Jonon, vicesegretario generale della Shanghai Cooperation Organization, Xu Zhengzhong, vicedirettore capo del People's Daily e una dozzina di ospiti illustri hanno tenuto discorsi alla conferenza.

Nel suo discorso, Sherali Saidamir Jonon ha detto che il vertice SCO di Qingdao tenutosi lo scorso giugno ha conferito allo "Shanghai Spirit" la connotazione di una nuova era. Ha notevolmente promosso la popolarità internazionale delle provincie di Shandong e Qingdao. Attualmente, Qingdao sta costruendo la zona dimostrativa Cina-SCO per la cooperazione economica e commerciale locali. La zona offre una nuova piattaforma per la cooperazione economica tra gli Stati membri della SCO. Il segretariato della SCO promuoverà il miglioramento del meccanismo di cooperazione e assisterà nella costruzione della zona dimostrativa.

Xu Zhengzhong, durante il suo discorso, ha sottolineato che una Qingdao creativa dovrebbe essere pianificata tenendo in considerazione la situazione generale, l'apertura, le riforme e i progressi della città. Il posizionamento deve essere preciso per accelerare l'agglomerazione delle risorse innovative mondiali a Qingdao.

Wang Qingxian, membro del Comitato permanente del Comitato di Shandong del Partito comunista cinese e segretario di partito di Qingdao, ha dichiarato che Qingdao si sta trasformando in una metropoli internazionale con caratteristiche sempre più moderne, energetiche e alla moda che promuovono la trasformazione della città in un centro strategico per l'apertura della regione dello Shandong e una finestra e un canale importanti per l'apertura della Cina settentrionale. Ha invitato con calore i partecipanti ad aiutare Qingdao ad ampliare le sue visioni e a trovare un nuovo percorso per promuovere ed espandere lo sviluppo urbano di Qingdao. In questo modo, Qingdao sarà in grado di implementare le istruzioni del governo centrale e fornire contributi adeguati che soddisferanno la disponibilità di risorse naturali di Qingdao nel Paese, ha affermato.

Si noti che la conferenza prevede tre incontri paralleli: Apertura di nuove costruzioni su terreni elevati, Direzione della costruzione urbana tramite la scienza e Costruzione di una città internazionale alla moda.

