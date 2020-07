In Italia verra' inaugurato un Dipartimento per il supporto nelle esportazioni agli esportatori russi

ROMA, 4 luglio 2019 /PRNewswire/ -- I leader di WEB.RF e del Centro russo per l'esportazione (in seguito REC) visiteranno l'Italia per un viaggio di lavoro, dove è prevista l'apertura di un Dipartimento per il supporto agli esportatori - un ufficio a Milano e un gruppo di supporto all'esportazione con la partecipazione della missione commerciale russa a Roma. Questo progetto verra' realizzato in ambito della costituzione di un sistema unificato di promozione delle esportazioni nelle regioni della Federazione Russa e all'estero. L'apertura di strutture di supporto integrate è prevista dal progetto nazionale "Cooperazione internazionale ed export".

Igor Shuvalov, Presidente di WEB.RF: "Sotto la guida del REC, stiamo unendo tutti gli strumenti per promuovere le esportazioni a livello internazionale e regionale, consolidando le risorse delle istituzioni per lo sviluppo e le misure di sostegno statali. Mi aspetto che gli esportatori nazionali - piccole, medie e grandi imprese - apprezzino i vantaggi di una rete unica. L'Italia è uno dei partner chiave della Russia in Europa. Le nostre imprese hanno un grande potenziale per una forte collaborazione."

Andrei Slepnev, Amministratore delegato di REC: " Il sistema integrato di supporto all'esportazione da noi costituito in Italia amplierà sensibilmente l'insieme delle misure di supporto, accorcera' i tempi per la loro fornitura e creerà anche la possibilità di un'interazione tra i centri di supporto all'esportazione nelle regioni russe e in tutte le regioni italiane. Inoltre, questo sistema consentirà agli esportatori russi di entrare in maniera effettiva nei mercati italiani e, quindi, in tutti i mercati europei.

In precedenza, WEB.RF, insieme al Ministero dell'Industria e del Commercio della Russia e della REC hanno firmato un Memorandum tripolare in materia di organizzazione della cooperazione nel commercio estero sulle questioni relative alla costruzione di un sistema unificato di promozione delle esportazioni. Le parti hanno concordato di condividere l'esperienza, le capacità, le risorse e le infrastrutture disponibili per WEB.RF, REC e le missioni commerciali all'estero.

Tali Dipartimenti specializzati secondo questo nuovo format hanno già iniziato a operare in India, Uzbekistan, Vietnam e Cina.

Nel 2019, è previsto il lancio di nuovi Dipartimenti in Germania, a Francoforte, così come in Turchia e Singapore nei siti delle Rappresentanze commerciali della Federazione Russa.

L'Italia è tradizionalmente considerata uno dei maggiori partner commerciali della Russia, al quinto posto in termini di fatturato che, alla fine del 2018, ammontava a 27 miliardi,di dollari con un incremento del 13%.