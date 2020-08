Energy Observer Developments: dalle spedizioni alle soluzioni innovative per l'idrogeno nel settore marittimo

PARIGI, 8 luglio 2019 /PRNewswire/ --

Dopo diversi anni e migliaia di miglia nautiche trascorse a verificare le sue innovazioni, Energy Observer presenta la nuova Energy Observer Developments in occasione del Solar & Energy Boat Challenge nel Principato di Monaco. Questa nuova fase del progetto aspira a proporre soluzioni dirompenti, innovative, affidabili e accessibili alle diverse comunità marittime e portuali. A tale scopo, Energy Observer Developments e i suoi partner hanno intenzione di diventare un vero leader europeo in grado di progettare, assemblare e distribuire sistemi energetici marittimi a emissioni zero a livello industriale.

Una propulsione elettrica a ricarica rapida che sia silenziosa, efficiente, leggera e priva di polveri sottili ed emissioni di CO2, unita allo stoccaggio di idrogeno, è ormai evidente per tutti i trasporti pesanti nel mondo. La Cina, il Giappone, la Corea, la California e i Paesi scandinavi hanno annunciato ingenti investimenti nello sviluppo dell'idrogeno pulito, ed Energy Observer Developments desidera contribuire in modo operativo a questa rivoluzione energetica.

Nella nuova struttura vengono sviluppate tre soluzioni complementari:

È stato effettuato un primo investimento da parte di alcuni dei partner principali e degli azionisti storici di Energy Observer, al fine di dispiegare le risorse e i mezzi necessari per un'attuazione concreta del progetto. Sono già in corso diverse alleanze e acquisizioni di nuovi specialisti tecnici e di muratura industriale e, sul lungo periodo, circa 200 tecnici e ingegneri contribuiranno ad una transizione energetica concreta e reale all'interno di uno dei pionieri dell'industria a zero emissioni.

In questo modo, Energy Observer conferisce un significato ben preciso e una vera e propria dimensione sociale al suo impegno come pioniere e ambasciatore dell'idrogeno e delle energie rinnovabili. Con il passaggio da semplice dimostratore tecnologico ad attore economico impegnato, è stato raggiunto un importantissimo traguardo!

