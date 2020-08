Coinshare debutta a Roma portando anche in Italia il nuovo Cashback su Blockchain per tutti.

Coinshare è la nuova applicazione che rivoluzionerà il Casback in E-commerce mediante l’utilizzo di un Token in Blockchain. In previsione numerosi eventi per il lancio sul mercato della applicazione che è già stata scaricata da decine di migliaia di utenti in Europa.



Londra 15/07/2019 - La Blockchain è la nuova grande rivoluzione digitale che sta già cambiando il mondo e Coinshare ne rappresenta la sua applicazione più semplice per migliorare la vita di tutte le persone che entreranno a fare parte di questa community internazionale che si espande quotidianamente in tutto il mondo.



Coinshare https://coinshare.network/ permette di avere un Cashback immediato di denaro liquido ogni volta che l'aderente al network effettua un acquisto tramite l'app di Coinshare, scaricabile gratuitamente, sia nei negozi fisici che nei più importanti negozi virtuali.



Al Marketplace digitale di Coinshare, raggiungibile anche all'indirizzo https://website.coinmarket.network/search-web.html aderiscono migliaia di negozi fisici presenti anche nelle principali città italiane oltre ai principali marketplace digitali dei siti come Apple iTunes, Expedia, Booking.com, Ebay, Edreams.com, Opodo, Kiko, Sixt, Disney, Nike.



Coinshare ha tenuto il proprio debutto nazionale in presenza di migliaia di visitatori durante l'importante Conferenza Nazionale sulla Blockchain che si è tenuta a Roma, La Blockchain Week Rome 2019 #BWR19 dove ha partecipato come sponsor principale dell'evento realizzando due conferenze plenarie e tenendo un corso di formazione sulla Blockchain della durata di ben 3 giorni per illustrare al mondo imprenditoriale e sociale le opportunità offerte dai nuovi paradigmi della Blockchain.



A Roma è stato inoltre tenuto a battesimo il lancio della IEO (Initial Exchange Offer) del nuovo Token di Coinshare il TCJ https://latoken.com/ico/ETH-TCJ che è finalmente liberamente acquistabile sul notissimo exchange Latoken (presente nelle prime 10 posizioni mondiali della autorevole classifica di Coinmarketcap) al prezzo fisso e stabilito di 0,12$ permettendo a chiunque di accedere al crowdfunding della azienda anche con cifre piccolissime a partire da 1$.



Il Crowdfunding di Coinshare https://latoken.com/ico/ETH-TCJ ha già permesso di raccogliere oltre 4 milioni di euro coinvolgendo decine di migliaia di consumatori in tutto il mondo che hanno la certezza di essere garantiti sul valore stabile del Token che non potrà mai e per nessuna ragione scendere sotto il valore di acquisto iniziale grazie alla possibilità di essere sempre riutilizzabile alla cifra base spesa sull'immenso network commerciale di Coinshare.



Il CEO internazionale di Coinshare Luigi Maisto ha così commentato il debutto romano di Coinshare e la quotazione del Token TCJ su Latoken: "Dopo oltre un anno di durissimo lavoro per creare un team internazionale di assoluto livello per mettere a terra il progetto ora iniziamo ad essere operativi worldwide portando finalmente un incredibile valore in termini economici e di innovazione ai nostri utilizzatori"



Maisto aggiunge "La rivoluzione del Cashback avviene in Blockchain in quanto utilizzando questa innovativa tecnologia abbiamo voluto privilegiare la trasparenza del sistema verso gli utenti e la possibilità di ognuno di loro di sentirsi anche libero di investire nel nostro token con cifre irrisorie: un miracolo possibile solo ad un uso sapiente ed innovativo della Blockchain"



Coinshare ha inoltre già attivato nuove e prestigiose partnership in numerose nazioni, per quanto riguarda l'italia al momento sono già attive le partnership con Radio MonteCarlo al mattino dalle 7 alle 10 nella trasmissione " Bonjour Bonjour ". dove verranno mandate in onda delle interviste live in cui Coinshare racconterà lo state dell'arte del fenomeno blockchain.



Coinshare sarà anche main sponsor nelle tappe del tour di Bobo Vieri per l'estate 2019 nella famosa Bobo Summer Cup, un evento unico di sport e solidarietà che si svolge dal 2017 ogni estate in giro per l'Italia con la presenza di vip e ospiti d'eccezione nelle spiagge italiane.



Coinshare organizzerà due eventi TOP esclusivamente riservati a partecipanti selezionati e consistenti in due giornate super esclusive a settembre e per la precisione il 14 a ROMA ed il 15 a MILANO dove Coinshare farà partire il programma AMBASSADOR.



Queste due tappe saranno anche una occasione unica per presentare nuove partnership e spiegare come si possa avviare un attività imprenditoriale in Blockchain.



Per informazioni aggiuntive è possibile inscriversi qui:



Coinshare è oggi l'applicazione leader nel settore dell' e-commerce con Cashback in blockchain ed a oggi viene quotidianamente utilizzata da decine di migliaia di utenti nel mondo.



Coinshare https://coinshare.network/ è un Marchio di Rocket 21 Ltd, azienda di diritto inglese con sede in 17 Carlisle Street - London W1D 3BU, registrata alla Company House di Inghilterra e Galles n.º 11313099 - VAT number – GB 305 5299 07 aut. FMA I.M.



