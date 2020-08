Marken acquisisce tre società europee di logistica

Amplia la presenza nella logistica in Italia, Austria e Ungheria

RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, 15 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Marken ha annunciato oggi di avere acquisito HRTL, con sede in Italia, e altre due società in Austria e Ungheria denominate rispettivamente HETO e Der Kurier. Il gruppo nel suo insieme opera con sedi a Vienna, Milano, Roma, e Gyor (nelle vicinanze di Budapest) e offre 7.000 spedizioni di test clinici al mese. Questa operazione porta la rete totale dei siti di Marken a 51, con 10 depositi qualificati per lo stoccaggio clinico GMP (buone prassi di produzione). L'acquisizione rafforza ulteriormente l'impegno di Marken volto alla fornitura di servizi logistici per le industrie del settore farmaceutico e scientifico in Europa.

HRTL è stata fondata nel 2011 come corriere specializzato al servizio del settore dei test clinici. Da allora, il gruppo ha acquisito licenze proprie per operare nei rispettivi Paesi e ha sviluppato rapporti solidi con fornitori locali, linee aeree e intermediari doganali. Ognuna delle sedi del gruppo è posizionata nelle vicinanze degli aeroporti principali per offrire il massimo della flessibilità e per ridurre i tempi per le spedizioni che risentono della temperatura.

L'acquisizione da parte di Marken amplierà le opportunità per le proprie attività legate ai test clinici per l'Europa centrale e orientale. Italia, Ungheria e Austria sono importanti punti di origine per la produzione di medicinali, in particolare per i medicinali prodotti in formati sterili. I medicinali sterili sono estremamente sensibili e richiedono condizioni specifiche per la temperatura nel corso del trasporto al fine di garantirne la stabilità. Inoltre, l'Europa Orientale e Centrale sono posizioni importanti per il reclutamento di pazienti per i test clinici e questa acquisizione rafforza ulteriormente i servizi per i campioni di materiale biologico di Marken nella regione. I servizi ibridi di Marken, che si avvalgono della rete e della compagnia aerea di UPS, saranno offerti con partenze e arrivi dagli aeroporti di Roma, Milano, Vienna e Budapest.

Wes Wheeler, Amministratore Delegato di Marken, ha commentato, "L'acquisizione di questo gruppo di società è un'estensione della crescita di Marken e risponde alla nostra necessità di avere una presenza fisica in Italia, Austria e Ungheria. Marken procederà con rapidità all'integrazione delle tre società nuove nella rete Marken e offrirà una presenza ancora più solida in Europa. Il nostro obiettivo è di fornire sempre il meglio dei servizi nella catena logistica e questa acquisizione consolida ulteriormente la nostra posizione. Diamo il benvenuto alle tre società e ai loro dipendenti nella nostra famiglia."

