Primeur vince la gara per l'MFT di Banca d'Italia

Con Primeur Ghibli Next™ - MFT Solution, sicuro, flessibile e adattabile alle infrastrutture esistenti senza richiedere investimenti aggiuntivi, Primeur vince la gara e rafforza il proprio posizionamento nel banking

ROMA, 15 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Primeur si è aggiudicata il bando di Banca d'Italia, Banca Centrale Italiana, per la fornitura della soluzione di Managed File Transfer, che consentirà a Banca d'Italia di scambiare dati e file nel mercato domestico, con oltre 1.200 istituti finanziari, con l'ISTAT, con la Consob, con la Banca Centrale Europea (BCE) e il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), per almeno i prossimi cinque anni.

La soluzione proposta da Primeur prevede l'installazione di Primeur Ghibli Next™Hybrid Integration Platform - MFT Solution nell'infrastruttura di Banca d'Italia, per permettere lo scambio di dati e file tra le applicazioni interne e con le controparti esterne, secondo i requisiti di massima sicurezza, scalabilità ed efficienza richiesti.

I valori differenzianti di Primeur Ghibli Next™ sono la capacità di adattarsi alle infrastrutture esistenti stratificate nel tempo e complesse, come quella della Banca, senza modificare le applicazioni, ma anche la possibilità di riuso dei flussi d'integrazione già disegnati e l'apertura della piattaforma, che consente di integrare software di terze parti.

L'MFT di Banca d'Italia costituisce il core per lo scambio dei dati, raccolti nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e supervisione sui crediti e i rischi del sistema bancario nazionale, con la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali europee, per questo motivo il progetto è altamente strategico.

I dati raccolti e scambiati grazie a Primeur Ghibli Next™ - MFT Solution, infatti, compongono importanti indici sullo stato di salute e di rischio del sistema bancario nazionale ed europeo, alimentando, fra gli altri, i dati della Centrale Rischi, Anacredit (Analytical Credit Dataset, banca dati sui crediti concessi dal sistema bancario dell'eurozona) e RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data), per questo l'aumentare del numero e del volume dei dati ha richiesto l'adozione di una soluzione più affidabile ed efficiente.

Inoltre, dato che l'evoluzione del settore bancario e finanziario è continua e la Digital Transformation sta modificando sensibilmente logiche e business model del mercato, per fare fronte alla sua missione di sorveglianza, supervisione e garanzia del comparto nazionale, Banca d'Italia ha voluto individuare la soluzione con le maggiori potenzialità di evoluzione e di adattabilità.

"L'acquisizione di un cliente prestigioso come Banca d'Italia costituisce un importantissimo traguardo per Primeur. Le nostre soluzioni, già oggi considerate uno standard-de-facto nel mercato finanziario italiano, da oggi saranno anche a supporto della Banca Centrale Italiana che credo ci abbia scelto anche per la nostra capacità di giocare una partita diversa rispetto ai grandi competitor — afferma Stefano Musso, CEO di Primeur Group — La nostra principale differenza sta nel saper ascoltare i nostri clienti e migliorare continuamente la nostra piattaforma grazie ai loro feedback. Questa capacità così semplice, ma anche fondamentale oggi è stata persa dalle grandi aziende ed è diventato per noi un vantaggio competitivo".

Chi è Primeur

Primeur è una multinazionale con sede in Svizzera specializzata in soluzioni di Enterprise Data Integration da oltre 30 anni. Utilizzando le migliori tecnologie proprietarie e di mercato, abbiamo progettato, sviluppato e implementato l'innovativa Hybrid Integration Platform Primeur Ghibli Next™, e la nuovissima soluzione di E2E Visibility e Data Flow Governance, Primeur Data Watcher™. Principali Clienti sono le top aziende "Fortune 500", banche e assicurazioni, industrie, largo consumo, energy & utilities, telco e pubblica amministrazione. Il Gruppo è diffuso in Europa (Svizzera, Italia, Regno Unito, Irlanda, Spagna e Francia), in Tunisia, con filiali e uffici commerciali in Nord America e Latam.

PRIMEUR Group

HQ: Via Tinelle, 18 - 6832 Chiasso-Pedrinate (Switzerland) Main office in Italy: Via Imperia, 21/A - 20142 Milano

www.primeur.com - @primeurworld - linkedin.com/company/primeur