Pubblicato l'elenco delle eccellenze imprenditoriali europee "Ones to Watch"

LONDRA, 19 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Le migliori aziende di 33 Paesi europei sono state inserite nell'elenco delle eccellenze "Ones to Watch", pubblicato oggi da European Business Awards, uno dei più grandi e longevi concorsi al mondo per aziende di qualsiasi settore.

www.businessawardseurope.com . L'elenco di eccellenze "Ones to Watch" specifico per ogni Paese è disponibile all'indirizzo

Le aziende inserite nell'elenco "Ones to Watch" hanno ottenuto risultati eccezionali in una delle 18 categorie dei premi European Business Awards, dimostrando di aderire ai valori fondamentali del programma, quali innovazione, successo finanziario ed etica.

Adrian Tripp, CEO di European Business Awards, ha commentato: "Le aziende scelte per 'Ones to Watch' si sono rivelate le più stimolanti, dinamiche e di successo in Europa".

Tripp ha inoltre specificato che "il talento e la tenacia che le contraddistinguono creano occupazione e contribuiscono alla prosperità dei Paesi europei. L'elenco di eccellenze 'Ones to Watch' è un parametro di successo per tutte le altre aziende europee".

Le imprese inserite nell'elenco "Ones to Watch" coprono un'ampia gamma di settori, dalla produzione industriale alla vendita al dettaglio, dall'agricoltura alla tecnologia. Le dimensioni vanno dalle start-up alle società da miliardi di euro.

Ognuna di esse avrà la possibilità di competere in una delle 18 categorie previste dagli European Business Awards di quest'anno e di rappresentare il proprio Paese come vincitore nazionale. Le aziende selezionate prenderanno parte al galà finale del prossimo dicembre, in occasione del quale saranno annunciati i 18 vincitori definitivi.

Le categorie per i premi 2019 comprendono:

Gli European Business Awards sono giunti alla dodicesima edizione. Lo scorso anno sono state prese in considerazione oltre 111.000 imprese di 34 Paesi. Tra gli sponsor e i partner dell'iniziativa figurano Inflexion, Germany Trade & Invest e PR Newswire.

Per maggiori informazioni sul concorso, visitare il sito www.businessawardseurope.com o chiamare il numero (+44) (0) 207-234-3535.

Informazioni sugli European Business Awards: gli European Business Awards sono uno dei concorsi più grandi e prestigiosi al mondo per le aziende di qualsiasi settore o provenienza geografica. L'obiettivo principale è quello di sostenere e sviluppare una comunità imprenditoriale più forte, innovativa, etica e di successo in Europa, partendo dal presupposto che le imprese svolgono un ruolo fondamentale nella risoluzione delle questioni più pressanti a livello mondiale.

L'iniziativa intende perseguire tale obiettivo in tre modi:

SOSTENENDO E PROMUOVENDO LE MIGLIORI AZIENDE EUROPEE, con l'intento di aiutarle ad attirare nuovi clienti, partner, investitori e talenti;

CONDIVIDENDO INFORMAZIONI E RISOLVENDO PROBLEMI, per supportare le imprese nel superare gli ostacoli alla crescita;

STIMOLANDO DIBATTITI e sollevando questioni chiave riguardo i problemi riscontrati in Europa e le possibili soluzioni.

Informazioni su Inflexion: Inflexion è una premiata società di equity di fascia media, che investe dai 10 ai 250 milioni di euro in quote di minoranza o maggioranza in tutti i settori.

www.inflexion.com Fondata da un gruppo di imprenditori 20 anni fa, sostiene le attività imprenditoriali con un tasso di crescita elevato e dirigenti ambiziosi, lavorando in partnership per accelerare la crescita. La società sostiene le imprese nelle fasi più avanzate del loro sviluppo, favorendo espansione internazionale, fusioni e acquisizioni, competenze digitali, miglioramenti operativi, gestione dei talenti e accesso alla rete Inflexion. Affidandosi a esperti in Asia, America Latina, Stati Uniti, Medio Oriente e India, le aziende partecipate beneficiano di un accesso privilegiato al potenziale di questi mercati.

Informazioni su Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest è l'agenzia per lo sviluppo economico della Repubblica federale tedesca. L'agenzia contribuisce a creare e garantire ulteriori opportunità di impiego, consolidando la posizione della Germania come luogo di interesse economico. Con oltre 50 sedi nazionali e internazionali, e grazie a una rete globale di partner, Germany Trade & Invest supporta le imprese tedesche nell'espansione verso i mercati esteri, promuove l'immagine della Germania come luogo di interesse economico e assiste le aziende straniere che intendono entrare nel mercato tedesco.