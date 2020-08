Big Data, AI e IoT: il progetto INFINITECH coordinato da GFT Italia ha ricevuto un finanziamento europeo di 16 milioni di euro

Alfio Puglisi, CEO GFT Italia

INFINITECH è un progetto coordinato da GFT nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, il più ampio programma europeo di ricerca e innovazione.

Il progetto internazionale coinvolge 42 partner da 16 Paesi ed è coordinato dal team italiano di GFT.

Con un forte impatto sull’ecosistema finanziario digitale europeo, i partner coinvolgeranno stakeholder da tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea, rendendo INFINITECH sinonimo di innovazione ‘disruptive’ in ambito Big Data/AI.

L’obiettivo è supportare le organizzazioni finanziarie e assicurative nel processo di innovazione guidato da Big Data, Intelligenza Artificiale e Internet of Things.

Milano, 23 luglio 2019 - GFT Italia, società controllata da GFT Technologies SE, annuncia di aver ottenuto un finanziamento europeo di circa 16 milioni di euro nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea per realizzare il progetto INFINITECH, un’architettura di riferimento che potrà supportare le organizzazioni del mondo finanziario e assicurativo nel processo di innovazione guidato da Big Data, Intelligenza Artificiale e Internet of Things.

Nel dettaglio, INFINITECH sarà in grado di fornire tecnologie innovative in ambito Big Data/IoT per la gestione e la ricerca trasparente di qualsiasi tipologia di dato, data analytics interoperabili, data sharing basato su blockchain, real-time analytics, librerie di algoritmi AI avanzati. Inoltre, fornirà strumenti normativi che comprendono diverse funzionalità di data governance e conformità a diverse direttive quali PSD2, 4AMLD, MiFID II; nove ambienti di test e sandbox innovativi (open API) e altre risorse per validare soluzioni personalizzate.

“INFINITECH è un progetto finanziato di ragguardevole entità che si propone di supportare le organizzazioni finanziarie e assicurative nel cogliere a pieno le potenzialità delle tecnologie quali Big Data, AI e IoT. Nonostante l’incremento degli investimenti su questi fronti, il settore si trova ancora ad affrontare numerose sfide, tra cui la presenza di silos di dati, complessità normative, mancanza di “sandbox” e ambienti di test efficaci. INFINITECH rappresenta, quindi, l’impegno comune di società leader globali in ambito ICT e finance per superare gli ostacoli nel percorso di una trasformazione guidata da Big Data/AI/IoT, in linea con la normativa e che stimoli ulteriori investimenti”, afferma Maurizio Ferraris, Senior Manager di GFT Italia .

I progetti pilota coprono tutti gli ambiti di riferimento per il settore

I risultati del progetto saranno validati attraverso quattordici progetti pilota che copriranno tutti gli ambiti di riferimento per il settore, come know your customer (KYC), customer analytics, gestione personalizzata del portafoglio, credit risk assessment, analisi preventiva del crimine finanziario, prevenzione delle frodi, assicurazioni usage-based , assicurazione agricola e molto altro ancora.

INFINITECH renderà, inoltre, disponibile una piattaforma che fornirà l’accesso alle soluzioni del progetto, insieme a un Virtualized Digital Innovation Hub (VDIH), che supporterà gli innovatori come FinTech e InsurTech nel loro continuo impegno per l’applicazione concreta delle tecnologie Big Data/AI/IoT.

Già capofila del progetto FINSEC, avviato nel 2018, GFT coordinerà e svilupperà anche questo progetto, del valore complessivo di circa 21 milioni di euro, coinvolgendo 42 partner provenienti da 16 Paesi, tra cui primarie organizzazioni finanziarie, system integrator, vendor IT e prestigiosi centri di ricerca. Grazie alla loro forte influenza nell’ecosistema finanziario digitale europeo, i partner coinvolgeranno stakeholder da tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea, rendendo INFINITECH sinonimo di innovazione ‘disruptive’ in ambito Big Data/AI per i settori di riferimento.

“Orchestrato da GFT Italia, INFINITECH coinvolge ben 10 aziende italiane e si distingue inoltre, ancora una volta, per la sua concretezza, poiché tramite progetti pilota, si pone l’obiettivo di dimostrare come utilizzare la tecnologia in ambienti controllati per poi potersi ampliare con consapevolezza alle attività di business - sottolinea Alfio Puglisi, Managing Director Region Central Europe GFT e CEO GFT Italia. - Dopo FINSEC siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto, per il secondo anno consecutivo, un finanziamento europeo che porta risorse nel nostro Paese” conclude Puglisi.

INFINITECH come parte del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea

GFT Italia coordinerà e gestirà l’intero progetto e sarà responsabile del flusso di comunicazione con la Commissione Europea, coordinando i rapporti esterni con altre organizzazioni e la fase di presentazione dei deliverable progettuali alla Commissione Europea. GFT gestirà inoltre le relazioni contrattuali e amministrative all’interno del consorzio e con la CE e contribuirà ad alimentare la piattaforma Big Data Value Association http://www.bdva.eu/

Il progetto INFINITECH, che comincerà il primo ottobre 2019 e proseguirà fino a dicembre 2022, ha ricevuto finanziamenti dal programma quadro 2014-2020 per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 della Commissione Europea, in base all’accordo No 856632. L’importo complessivo del finanziamento è di 15.870.480,63 euro.

I partner del progetto comprendono le seguenti organizzazioni finanziarie, aziende e centri di ricerca: Aktifbank, Banka Slovenije, Banking & Payments Federation Ireland, Genillard, JRC Capital Management, Liberbank, National Bank of Greece, Poste Italiane, Prive Services Europe, Santander, Atos, Crowdpolicy, Fujitsu, HP, SIA, IBM, Fondazione Bruno Kessler, National University of Ireland Galway, University of Glasgow e University of Nicosia.

