Dolphin Technologies riduce gli incidenti stradali con la moneta digitale 'Mobilio'

La nuova criptovaluta 'Mobilio' previene la causa principale degli incidenti stradali. Con la app Mobilio, gli automobilisti sono ricompensati per non usare il loro cellulare quando guidano

VIENNA, 8 agosto 2019 /PRNewswire/ -- La maggior parte di noi guarda il telefono nel momento in cui arriva un messaggio. Rispondiamo anche alle chiamate immediatamente perché potrebbero essere importanti. Questo non è un problema, a meno che tu non sia alla guida. Quando guardi un messaggio a 55 miglia all'ora, stai guidando alla cieca per all'incirca la lunghezza di un campo di calcio.

Gli incidenti stradali sono la causa di morte più frequente al mondo nella popolazione tra i 5 e i 29 anni di età. In un quarto di tutti gli incidenti, il telefono cellulare gioca oggi un ruolo primario, ne è la causa numero uno. Oltre alla sofferenza umana, c'è anche un danno economico che ammonta a quasi 500 miliardi di euro l'anno.

Le misure tradizionali come le multe stradali si sono dimostrate inefficaci a causa della natura psicologica profondamente radicata del problema. "La soddisfazione della nostra curiosità nel prendere il telefono è direttamente collegata al sistema di gratificazione del nostro cervello," spiega il Dr. Afshin Jawari, neurologo e presidente della Commissione di esame per i neurologi dell'Associazione medica di Berlino.

"E' esattamente per questo che puntiamo sulla ricompensa invece che sulla punizione," dice Harald Trautsch, AD di Dolphin Technologies. Con la app Mobilio, disponibile per dispositivi Android e iPhone, ricevi punti per non usare il cellulare quando guidi. Questi punti sono convertiti in gettoni Mobilio così, effettivamente, chiunque può 'coniare' la moneta semplicemente con una guida senza distrazioni. "Questa democratizzazione della distribuzione dei gettoni Mobilio ha importanti implicazioni per il suo uso e valore futuri," aggiunge Trautsch.

Il metodo per coniare gettoni Mobilio garantisce di creare un reale valore alla società, quello della sicurezza stradale. Intanto, la moneta digitale è concepita in modo che più persone usano la app, più grande sarà il suo valore. "La visione che il gettone Mobilio possa un giorno avere una performance simile a Bitcoin e Co crea un forte incentivo a guidare sicuri," dice Trautsch. Per saperne di più su Mobilio, visita www.mobilio.cc.

I gettoni Mobilio possono essere usati nel cosiddetto 'Mobilio Marketplace', che Dolphin Technologies sta al momento realizzando insieme ai partner di settore. La moneta si può utilizzare per pagare prodotti e servizi di compagnie di assicurazione, negozi e altri partecipanti al marketplace. Inoltre, il gettone sarà scambiato sui crypto exchanges entro i prossimi mesi, dandogli un valore tangibile nel mondo 'reale'.

Maggiori informazioni e link:

Sito Mobilio: https://www.mobilio.cc App Mobilio per iOS: https://apps.apple.com/us/app/mobilio/id1436848768?ls=1 App Mobilio per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.mobilio=cc.mobilio Libro Bianco Mobilio: https://www.mobilio.cc/wp-content/uploads/MOBILIO-Whitepaper.pdf Libro Giallo Mobilio: https://www.mobilio.cc/wp-content/uploads/difficulty_yellow_paper.pdf

