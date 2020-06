Hermetic Solutions Group si allinea con DIMAC Red

TINTON FALLS, New Jersey, 13 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Hermetic Solutions Group ("HSG" o l'"Azienda"), azienda leader mondiale nella fornitura di componentistica e soluzioni di protezione altamente ingegnerizzati e mission-critical, è lieta di annunciare la nomina di DIMAC Red S.p.A. ("Dimac Red" o "Dimac") a rappresentanza esclusiva di HSG in Italia, Spagna e Portogallo.

Dimac Red, fondata nel 1979, si dedica a fornire sul mercato prodotti elettronici ad alta affidabilità, e offre un'ampia gamma di prodotti passivi, attivi e ora anche di imballaggio per i settori aerospaziale, delle telecomunicazioni, medico e industriale.

Keith Barclay, Presidente di Hermetic Solutions Group, ha dichiarato: "Allinearsi con il team locale di Dimac Red è una grande opportunità per l'azienda che potrà soddisfare e rispondere alle esigenze della nostra crescente base clienti nelle regioni chiave di Italia, Spagna e Portogallo. Le nostre culture aziendali seguono la stessa linea perché il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo."

Valter Arosio, Amministratore Delegato di Dimac Red ha affermato, "Questo accordo è un'occasione straordinaria che ci permette di far crescere il successo delle due aziende. Hermetic Solutions Group e Dimac Red sono due realtà professionali altamente competenti che offrono soluzioni ad elevata affidabilità."

Informazioni su Hermetic Solutions Group

Hermetic Solutions Group è il primo fornitore mondiale di imballaggi ermetici, componentistica, e servizi. Costituiti da marchi di imballaggio microelettronico di tutto rispetto come Hi-Rel Group, Litron, PA&E e Sinclair Manufacturing, offriamo un'unica fonte di fornitura per imballaggi ermetici, connettori, collettori, coperchi, finestre, materiali per la gestione termica, prodotti sottovuoto, preforme e soluzioni laser. Facilitiamo la vita dei nostri clienti fornendo loro qualsiasi soluzione di cui hanno bisogno per attivare e proteggere la loro elettronica sensibile in ambienti difficili. I nostri clienti sono al centro di tutto quello che facciamo ma questo è possibile solo grazie ai nostri impiegati e ne siamo orgogliosi. Con più di 500 impiegati dislocati in otto filiali in tre paesi, ci piace definirci anticonvenzionali, premurosi e sempre pronti ad andare oltre, non solo per i nostri clienti, ma anche per i nostri dipendenti.

Informazioni su DIMAC Red S.p.A.

Dimac Red è un'organizzazione tecnica specializzata di vendita in tutto il mondo, che serve sia il mercato europeo che quello statunitense e offre una gamma di componenti elettronici, prodotti e servizi di alta qualità.

La nostra collaborazione con produttori mondiali assieme alla competenza tecnica e progettuale di Dimac Red continuano a servire al meglio i nostri clienti in maniera efficiente da 40 anni.

Oltre a mettere sul mercato prodotti e servizi che richiedono un supporto tecnico significativo attraverso lo sviluppo di soluzioni personalizzate e di progettazione, Dimac Red continua ad essere il fornitore di soluzioni preferito.

Le nostre competenze

