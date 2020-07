La piattaforma FinTech YouHodler annuncia la costituzione della sua entità legale in Svizzera

La società intende espandere i servizi FinTech dal cuore della Crypto Valley, il più recente hotspot di criptovalute al mondo.

YouHodler , fornitore di soluzioni crypto-fiat, ivi compresi prestiti garantiti da criptovalute, conversioni e molto altro ha annunciato oggi la costituzione della sua entità legale a Losanna, in Svizzera - YouHodler SA. LAUSANNE, Svizzera, 16 settembre 2019 /PRNewswire/ -- La piattaforma FinTech, fornitore di soluzioni crypto-fiat, ivi compresi prestiti garantiti da criptovalute, conversioni e molto altro ha annunciato oggi la costituzione della sua entità legale a Losanna, in Svizzera - YouHodler SA.

Questa mossa rispecchia l'apprezzamento per l'eccellente blockchain community, l'infrastruttura nazionale e il supporto governativo per le aziende innovative e i nuovi settori. Dopo mesi di ricerca, interviste e discussioni interne, YouHodler è lieta di annunciare il suo trasferimento nel Canton Vaud che, con grande entusiasmo, introdurrà nella regione nuove idee e opportunità nel campo della finanza, della tecnologia e della blockchain.

"A seguito della nostra trasformazione da startup della blockchain a fornitore FinTech di servizi crypto-fiat a livello internazionale, ci attendiamo una rapida crescita e relazioni stabili presso la nostra nuova sede di Losanna. Vorremmo ringraziare i nostri colleghi della Switzerland Global Enterprise e il Economic Development – Canton of Vaud (DEV), come pure la Crypto Valley Association, per averci guidato nel prendere questa decisione" ha dichiarato Ilya Volkov, CEO di YouHodler. "Saremo felici di dare il nostro contributo allo sviluppo della blockchain community in Svizzera".

Da oggi, la società è ufficialmente registrata come YouHodler SA a Losanna. Ora che la registrazione è stata portata a termine, YouHodler dovrà procedere ai seguenti adempimenti giuridici:

Inoltre la società effettuerà un monitoraggio rigoroso e costante dell'evoluzione delle disposizioni e delle future prescrizioni riguardanti le normative in materia di tecnologia Distributed Ledger (DLT).

L'annuncio di oggi fa seguito ad altre tappe fondamentali segnate di recente da YouHodler, tra cui l'uscita ufficiale di una nuova app per dispositivi mobili, nuovi strumenti per lo HODLing e una campagna che presenta diverse promozioni riguardanti Ethereum.

YouHodler.com/blog . Per continui aggiornamenti sulla nuova sede svizzera e sugli adempimenti giuridici di YouHodler, visitate la pagina

Informazioni su YouHodler

YouHodler è una piattaforma FinTech che si occupa prevalentemente di prestiti garantiti da criptovalute con linee di credito fiat (USD e EUR) e stablecoin e di conversioni crypto-in-fiat e crypto-in-crypto. YouHodler supporta Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Stellar Lumens (XLM), Ripple (XRP), DASH, Augur (REP) e altre criptovalute e token di uso corrente.

https://mma.prnewswire.com/media/972478/YouHodler_Logo.jpg Logo -