Giuffrè, sconti e vantaggi per i professionisti della privacy

Grazie alla partnership con Giuffrè, si estendono ulteriormente i vantaggi di cui possono beneficiare data protection officer e professionisti della privacy che sono associati a Federprivacy

Siglato da Federprivacy un accordo con la storica casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre per sconti ed agevolazioni a beneficio degli associati su codici e volumi specialistici, banche dati online e tools. Accesso diretto dall'area riservata del sito dell'associazione a "DeJure", la banca dati online più utilizzata dagli studi legali italiani. Speciale sconto del 20% sul nuovo libro di Luca Bolognini fino al 31 dicembre. Convenzione valida anche per software e formazione mirata per l'aggiornamento professionale.

Firenze, 25 novembre 2019 - I professionisti che operano nel settore della protezione dei dati sanno bene quanto sia fondamentale essere sempre aggiornati sulla materia, e Federprivacy con quasi 15mila utenti è sempre attiva per dare benefit e servizi ai propri associati.

L'ultima sinergia stretta dalla principale associazione dei professionisti della privacy in Italia è una partnership con la nota casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre che porterà notevoli vantaggi agli addetti ai lavori, a partire dalla possibilità di accedere a "DeJure", la banca dati online più utilizzata dagli studi legali italiani, che da adesso può essere consultata contemporaneamente da più soci membri direttamente dall'area riservata del sito di Federprivacy.

Fino al 31.12.2019, Giuffrè ha inoltre riservato a Federprivacy uno speciale sconto sul nuovo volume "Codice della Disciplina Privacy" diretto da Luca Bolognini ed Enrico Pelino, su cui gli associati possono vedersi riconoscere una riduzione del 20% dal prezzo di copertina fornendo gli estremi identificativi della propria iscrizione presso tutte le Agenzie Giuffrè Francis Lefebvre, mentre nello shop online è necessario inserire il codice "FEDERPRIVACY19".

Ma il perimetro della partnership si estende anche ad ulteriori iniziative ed agevolazioni, come quella relativa ad uno specifico software online che supporta il Data Protection Officer e il Consulente privacy nella migliore gestione delle proprie attività quotidiane, mentre nel catalogo della formazione di Giuffrè del 2020 saranno previsti percorsi con il patrocinio di Federprivacy mirati all'aggiornamento e all'approfondimento su tematiche fondamentali per i professionisti della privacy.

Federprivacy, è associazione professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali fornisce vari servizi a beneficio dei propri soci, che possono ricevere la rivista trimestrale Privacy News e la newsletter settimanale, ottenere l'attestato di qualità in formato tesserino plastificato, attivare polizze assicurative "ad hoc", e partecipare a corsi di formazione e workshop tematici rivolti agli specialisti della protezione dei dati. E con questa ultima prestigiosa partnership con Giuffrè, il ventaglio dei vantaggi riservati agli addetti ai lavori si allarga ulteriormente.

