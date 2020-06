In arrivo il nuovo Manuale Privacy edito da Ipsoa

Sarà messo in vendita nei prossimi giorni in tutte le librerie Ipsoa d'Italia il nuovo manuale sulla privacy patrocinato da Federprivacy e dal CNR di Pisa a cura di Nicola Bernardi con la prefazione di Antonello Soro, (nella foto) Presidente del Garante per la Privacy

Sarà presentato il 16 dicembre a Roma il manuale operativo sulla protezione dei dati edito da Wolters Kluwer a cura di Nicola Bernardi con la prefazione di Antonello Soro. Il volume di 900 pagine patrocinato da Federprivacy e dal CNR di Pisa fornisce un quadro particolareggiato della disciplina generale e affronta anche i principali ambiti specifici che presentano rilevanti impatti sulla privacy con il contributo di noti esperti della materia. Già disponibile in prevendita nello Shop Online, nei prossimi giorni il volume sarà messo in vendita in tutte le librerie Ipsoa d'Italia. Campagna speciale con il libro in omaggio durante tutto il mese di dicembre

Roma, 2 dicembre 2019 - Esamina in modo particolareggiato tutti i principali temi che regolano la disciplina della privacy, l'edizione 2020 del manuale edito da Wolters Kluwer in uscita nei prossimi giorni a cura di Nicola Bernardi con la prefazione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Oltre ad una esaustiva parte generale, il nuovo volume di circa 900 pagine "Privacy - Protezione e trattamento dei dati" contiene anche una serie di capitoli in cui vengono trattati ambiti specifici come videosorveglianza, Blockchain, intelligenza artificiale, cloud computing, whistleblowing, BYOD, Internet of Things e Big Data, che sono stati curati da noti autori come Antonio Ciccia Messina, Michele Iaselli, Fulvio Sarzana, Angelo Jannone, Domenico Laforenza, Andrea Sitzia, Valentina Frediani, Monica Perego, Marco Soffientini, e dallo stesso Presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi, che spiega: "Considerando che i temi della data protection pervadono ormai ogni angolo della nostra vita quotidiana, è stato fondamentale il contributo dato dagli esperti specializzati nei vari settori, che ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo di realizzare un'opera in grado di fornire un quadro generale ma preciso di tutti i principali campi che presentano rilevanti impatti sulla privacy".

Come osserva il Garante Soro nella sua prefazione del libro, " la protezione dati è il terreno elettivo per saggiare la tenuta del diritto rispetto alla tecnica e riportare l’uomo al centro di uno sviluppo tecnologico che rischia, altrimenti, di prescindere da ogni orizzonte di senso", e questo libro patrocinato da Federprivacy e dal CNR Area della Ricerca di Pisa si prefigge lo scopo di dare risposte operative e soluzioni alle situazioni che si presentano quotidianamente agli addetti ai lavori, conciliando allo stesso tempo le esigenze del mondo digitalizzato con il rispetto di un diritto fondamentale dell'individuo quale è quello alla privacy e alla protezione dei dati personali.

Il libro, che è già disponibile in prevendita nello Shop Online di Wolters Kluwer con uno sconto del 15% sul prezzo di copertina, sarà presentato a Roma il 16 dicembre alla Sala Marconi del CNR, e nei giorni successivi verrà messo in vendita in tutte le librerie Ipsoa d'Italia.

Inoltre, nell'ambito delle proprie attività divulgative, Federprivacy ha attivato una speciale offerta comprendente il nuovo libro, che sarà spedito in omaggio a tutti coloro che aderiscono all'associazione durante il mese di dicembre, e anche ai soci che rinnovano la quota associativa entro il 31/12.

Federprivacy, è associazione professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali fornisce vari servizi a beneficio dei propri soci, che possono ricevere la rivista trimestrale Privacy News e la newsletter settimanale che vanta circa 20mila lettori, con la possibilità di ottenere l'attestato di qualità in formato tesserino plastificato, attivare polizze assicurative "ad hoc", e partecipare a corsi di formazione e workshop tematici rivolti agli specialisti della protezione dei dati.

Ufficio Stampa Federprivacy

Email: press@federprivacy.it

Web: www.federprivacy.org

Twitter: @Federprivacy

Mobile: +39 340 2893068