Come investire piccoli e grandi patrimoni in modo intelligente

Milano, 4 dicembre - Guadagni soddisfacenti e rischi contenuti. È questo l’obiettivo di tantissimi risparmiatori italiani che oggi faticano ad orientarsi nel mercato finanziario. Colpa sia di una crescente sfiducia verso il sistema bancario e finanziario, sia dei rendimenti negativi applicati nell’obbligazionario e dei bassissimi tassi previsti per i conti deposito. Strumenti, questi ultimi, molto graditi agli investitori del Belpaese perché associati a un rischio decisamente contenuto.

Come investire oggi senza correre troppi rischi

Come investire allora i risparmi? È necessario definire un piano di investimento. La strategia da adottare va messa a punto tenendo conto del profilo dell’investitore (conoscenza finanziaria, tolleranza al rischio, ecc.) e dell’ordine di grandezza del capitale, che modifica sensibilmente gli equilibri. Generalmente, maggiore è il capitale e minori sono i rischi che l’investitore è disposto a correre.

Se suddividere il patrimonio tra Etf e fondi, oppure tra azioni e obbligazioni può essere un’opzione quando si affronta l’argomento come investire 30.000 euro, certi prodotti non sono adatti a capitali nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

I fondi d’investimento, ad esempio, non sono indicati per chi si interroga su come investire 500.000 euro, perché l’impatto delle commissioni sui rendimenti può essere molto elevato, anche del 3,5% annuo, con un valore aggiunto basso e perfino negativo rispetto ad altri strumenti meno costosi e più efficienti come gli ETF. Allo stesso modo sono da considerare con attenzione le azioni, soggette a un rischio elevato. Basti pensare che investendo nel mercato azionario, dopo un anno c’è una probabilità su quattro di ritrovarsi con un capitale negativo, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare a -43%. Quindi azionario sì se si ha un orizzonte temporale adeguato e la capacità di sostenere anche perdite a 2 cifre perché nei mercati finanziari non esistono rendimenti costanti e si può passare dal +15% di un anno al -8% dell’anno successivo.

È preferibile orientarsi maggiormente invece sul mercato obbligazionario, che prevede rendimenti più bassi di quello azionario ma anche rischi minori per chi ha un approccio più prudente e conservativo consci che anche su questo mercato i rendimenti possono essere anche negativi. Altro investimento da tenere in considerazione è l’oro, indicato soprattutto per chi desidera vuole diversificare ma sa che anche questo investimento può mostrare una volatilità elevata.

Come investire i risparmi con la consulenza finanziaria indipendente di SoldiExpert

Ingente o modesto che sia il patrimonio, la costruzione di una valida strategia di investimento richiede una profonda conoscenza dei mercati e una preparazione in ambito finanziario che pochi hanno. Per evitare errori che possono costare cari, conviene rivolgersi a un consulente finanziario indipendente.

Da non confondere con il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (meglio noto come promotore finanziario), il consulente indipendente non è legato a banche o reti di vendita, non percepisce commissioni né incentivi di sorta per i prodotti consigliati. La legge italiana impone a questi professionisti un altissimo grado di trasparenza e li obbliga a proporre investimenti considerando una vasta gamma di strumenti.

Fondata nel 2001 da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi Gaziano, SoldiExpert SCF è una delle principali realtà nel settore della consulenza finanziaria indipendente in Italia. Forti della profonda conoscenza dei mercati, acquisita in oltre 20 anni di esperienza, i consulenti di SoldiExpert forniscono servizi personalizzati e consigli di investimento a piccoli e grandi risparmiatori.

Sul blog della società (soldiexpert.com/moneyreport/) sono proposti analisi finanziarie e approfondimenti sulle strategie di investimento. Tra i temi trattati troviamo l’investimento in oro, come investire 20.000 euro, come investire 50.000 euro e come investire 200.000 euro.

Sono offerti servizi di consulenza personalizzata (continuativa o una tantum) e consulenza generica. Questi ultimi riguardano i “portafogli self-service”, portafogli modello che l’investitore replica autonomamente, ricevendo un’ampia informativa sull’andamento dei mercati: una vera bussola per investire. In ogni caso, la consulenza è fornita anche telematicamente e le strategie adottate da SoldiExpert SCF sono basate su un approccio razionale e scientifico, che unisce l’analisi fondamentale a quella quantitativa.

Utilizzando il sito ufficiale https://soldiexpert.com/, il risparmiatore può richiedere un primo colloquio gratuito e senza impegno con i consulenti di SoldiExpert SCF.

