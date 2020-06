Making Science scommette su Francia e Italia per la sua espansione internazionale

- L'azienda esporterà talento e competenze sui mercati internazionali attraverso l'offerta di servizi di eCommerce, AdTech e MarTech

- Carlo Baratti guiderà l'espansione internazionale di Making Science, mantenendo il modello di business dell'azienda nelle sue sedi internazionali.

MADRID, 4 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Making Science, società di consulenza integrata per marketing e tecnologia, ha annunciato nuove sedi in Francia (con la recente apertura in una zona centrale di Parigi), e in Italia, con apertura dell'ufficio nel gennaio 2020. L'azienda sta cercando di posizionarsi come società leader a livello internazionale nella consulenza eCommerce, AdTech e MarTech.

Come dice Carlo Baratti, Direttore dello sviluppo internazionale di Making Science: "Il nostro servizio completo e la nostra ampia gamma di competenze ci permetteranno di portare un'offerta unica a questi nuovi mercati. Manterremo il nostro modello di business, che ha dimostrato la sua forza e il suo potenziale di crescita, e lo adegueremo alle esigenze di ogni paese".

Secondo quanto dice José Antonio Martínez Aguilar, AD di Making Science, "La nostra strategia di espansione si concentrerà inizialmente su Francia e Italia, ma il nostro obiettivo è quello di espanderci, nei prossimi cinque anni, nei 20 mercati pubblicitari più importanti del mondo, in particolare Stati Uniti, Cina, Giappone, Regno Unito e Brasile".

Making Science esporterà i propri servizi di eCommerce, comprese le piattaforme NILO e Unifeedr, in Francia e Italia, assieme ai servizi MarTech, quali First Party Data, Gauss AI e Cloud 4 Marketing. Grazie all'internazionalizzazione dei suoi servizi di AdTech, la società di consulenza offrirà, tra le altre cose, servizi di Ad Serving, Search and Tag Management, On-site Analytics e Display Buying in tali mercati, sulla piattaforma di marketing di Google.

La società di consulenza ha varie certificazioni Google, comprese: Google Analytics Services Partner e Google Analytics Sales Partner, nonché Google Optimize Services Partner, Google Optimize Sales Partner e Google Comparison Shopping Site.

Informazioni su Making Science

Making Science è la maggiore azienda indipendente di marketing e tecnologia integrata della Spagna. In costante crescita, Making Science offre soluzioni complete, innovative e basate sui dati, soluzioni per il business digitale e, attraverso la nuova divisione Making Science Labs, sviluppa prodotti e servizi in grado di creare sinergie tra tecnologia e business. L'azienda, guidata da José Antonio Martínez e Álvaro Verdeja, ha un personale di oltre 200 professionisti ed esperti digitali ed è attualmente presente in Spagna (Madrid e Barcellona), Portogallo (Lisbona), Messico (Città del Messico) e Francia (Parigi).