Nel 2019, Adjust semplifica la gestione di campagne e contrasta le frodi mentre la spesa per la pubblicità mobile cresce

50 % della spesa globale per la pubblicità online . In questo contesto, Adjust , leader negli strumenti di misurazione, prevenzione delle frodi e sicurezza informatica, ha sviluppato diverse funzionalità per semplificare il marketing e combattere le frodi pubblicitarie, aiutando gli specialisti di mobile marketing a proteggere il proprio budget e a massimizzare il ROI. SAN FRANCISCO e BERLINO, 4 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Entro il 2021, il settore mobile rappresenterà il. In questo contesto,, leader negli strumenti di misurazione, prevenzione delle frodi e sicurezza informatica, ha sviluppato diverse funzionalità per semplificare il marketing e combattere le frodi pubblicitarie, aiutando gli specialisti di mobile marketing a proteggere il proprio budget e a massimizzare il ROI.

Crescita sostenibile ed espansione globale

ha raccolto quasi 230 milioni di dollari (in uno dei cicli di finanziamenti più alti dell'anno in tutta Europa) per promuovere la sua espansione nel sud-est asiatico, in Giappone, Israele e nel Medio Oriente. Fa parte di questo progetto la recente apertura degli uffici di Tel Aviv e Bangalore. Adjust userà questo finanziamento anche per sviluppare la sua suite di prodotti, con l'obiettivo finale di offrire agli specialisti di marketing un'unica piattaforma per tutte le loro esigenze. Nel 2019, Adjust ha registrato una crescita notevole. L'azienda, già redditizia dal 2015,(in uno dei cicli di finanziamenti più alti dell'anno in tutta Europa) per promuovere la sua espansione nel sud-est asiatico, in Giappone, Israele e nel Medio Oriente. Fa parte di questo progetto la recente apertura degli uffici di Tel Aviv e Bangalore. Adjust userà questo finanziamento anche per sviluppare la sua suite di prodotti, con l'obiettivo finale di offrire agli specialisti di marketing un'unica piattaforma per tutte le loro esigenze.

"I brand adottano sempre più spesso una strategia incentrata sul settore mobile. Strategia definita dai dati, realizzata tramite app e resa possibile da diversi punti di contatto", ha dichiarato Christian Henschel, cofondatore e CEO di Adjust. "Stiamo creando una dinamica entusiasmante nel perseguire la nostra ambizione: diventare il principale motore di crescita del settore".

Nel 2019, Adjust ha mosso passi significativi per rendere il marketing più semplice, intelligente e sicuro, tra cui:

L'azienda ha inoltre aumentato il proprio personale per un totale complessivo di 400 unità, assumendo oltre 170 dipendenti nell'ultimo anno. In più, Adjust ha monitorato 12 000 nuove app, tra cui Fandango, TomTom, Voi, Standard Chartered e Weight Watchers.

Le frodi pubblicitarie rimangono una minaccia costante nel settore mobile

42 miliardi di dollari. Sin dal 2016, quando Adjust ha lanciato sul mercato i primi strumenti mobile per la prevenzione delle frodi , è sempre stata una priorità fondamentale affrontare questo problema. Le frodi pubblicitarie minacciano costantemente la crescita del settore mobile. Secondo le stime, nel 2019 i costi delle frodi pubblicitarie ammontano adi dollari. Sin dal 2016, quando Adjust ha lanciato sul mercato i primi strumenti mobile per la, è sempre stata una priorità fondamentale affrontare questo problema.

Nell'ultimo anno, l'azienda tech globale ha respinto quasi 200 milioni di installazioni fraudolente, facendo risparmiare ai propri clienti un totale di 450 milioni di dollari in pubblicità e consentendo di reinvestire queste cifre in canali che offrono un valore reale. Continuando ad adattare il proprio prodotto per contrastare gli ultimi tipi di frodi pubblicitarie su mobile, Adjust aiuta gli specialisti di marketing a garantire la qualità dei propri dati.

"La prevenzione delle frodi è una sfida fondamentale che sta acquisendo sempre maggiore importanza per molte delle 30 000 app con cui lavoriamo in tutto il mondo", ha dichiarato Paul H. Müller, cofondatore e CTO di Adjust. "Nel 2020, la nostra missione resta la stessa: contribuire a mantenere un ecosistema trasparente e aperto attraverso la conoscenza e la collaborazione".

pagina Media di Adjust e segui @adjustcom su Twitter. Per le ultime notizie e aggiornamenti, visita ladi Adjust e seguisu Twitter.

Informazioni su Adjust

Adjust è leader di settore negli strumenti di misurazione, prevenzione delle frodi e sicurezza informatica per dispositivi mobili. Nata nel cuore dell'economia mobile e sviluppata grazie alla passione per la tecnologia, questa società è attiva a livello globale con 15 sedi in tutto il mondo. è leader di settore negli strumenti di misurazione, prevenzione delle frodi e sicurezza informatica per dispositivi mobili. Nata nel cuore dell'economia mobile e sviluppata grazie alla passione per la tecnologia, questa società è attiva a livello globale con 15 sedi in tutto il mondo.

Rendendo il marketing più semplice, intelligente e sicuro, Adjust permette agli specialisti di farsi guidare dai dati per realizzare le app di maggior successo in tutto il mondo. Adjust è il marketing partner di tutte le maggiori piattaforme. Le sue soluzioni sono state implementate, in totale, su oltre 30 000 app dei principali brand mondiali, fra cui NBC Universal, Procter & Gamble, Rocket Internet e Tencent Games, per mettere al sicuro il budget pubblicitario e migliorare le performance.

https://mma.prnewswire.com/media/1038984/Adjust_2019_in_Review_Infographic.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819657/Adjust_Logo.jpg Infographic -Logo -