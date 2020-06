Rodrigo Di Lauro, uno dei più promettenti Manager Italiani, sta rivoluzionando il concetto di benessere Aziendale

Milano 4 Dicembre 2019. Da Milano a Pescara. Un biglietto di sola andata per Life Learning l’azienda edu-tech fondata nel 2014 da Rodrigo Di Lauro, capace d’imporsi sul mercato dell’apprendimento online e crescere in modo esponenziale costruendo allo stesso tempo una solida expertise e autorevolezza nel campo dell’educazione.

L’azienda, infatti, forte di un catalogo di 2.500 corsi e 50 Master certificati è uno dei principali player italiani del settore e la crescita, anche in termini di dipendenti, lo dimostra.

La scelta di Pescara per l’headquarter

Il primo elemento di rottura con molte altre realtà digital è sicuramente la città che ospita l’headquarter. Con una scelta anticonvenzionale Rodrigo Di Lauro, fondatore e CEO di Life Learning (tra i migliori under 30 per Forbes Italia nel 2019) decide di spostare nel 2016 la sede commerciale, quella con più dipendenti, a Pescara.

“Si è rivelata essere una scelta fondamentale per la crescita e il potenziamento di Life Learning. Pescara ci consente di avere costi gestionali dell’azienda molto più bassi rispetto quelli di una grande città come Milano, e ciò ci ha consentito di poter fare delle scelte mirate anche e soprattutto riguardanti i profili assunti” - spiega Di Lauro.

Life Learning, infatti, investe moltissime risorse, sia economiche che di tempo, sulla formazione dei propri dipendenti, permettendo a diversi giovani di acquisire competenze e fare un’esperienza in una delle pochissimi aziende digital della zona di Pescara senza doversi perciò trasferire in altre zone d’Italia.

“Non ho mai percepito il trasferimento a Pescara come un passo indietro della mia azienda, bensì come una preziosa opportunità di sviluppare e rafforzare un progetto ambizioso in un ambiente che permettesse la possibilità di costruire un ambiente di lavoro più sostenibile e vicino alle esigenze dei dipendenti e all’interno del quale sentirsi come a casa - prosegue Rodrigo Di Lauro - Non nego di essermi ispirato a grandi realtà internazionali dove vi è maggior attenzione ai bisogni dei dipendenti.”

Prossime assunzioni: 50 posizioni aperte

Un’ispirazione che ha trovato terreno fertile nel capoluogo abruzzese e che sta permettendo a Life Learning non solo di crescere in termini di assunzioni, ad oggi sono 23 le persone assunte e 50 le posizioni che stanno per aprirsi, quanto di benefit offerti ai propri lavoratori.

Tra questi uno dei principali è sicuramente l’attenzione mirata e continua alla formazione di tutti i dipendenti attraverso corsi di aggiornamento continui con i migliori formatori del settore provenienti da tutta Italia. A breve verrà inoltre attivato un servizio di business coaching e supporto psicologico per aiutare al meglio tutti i lavoratori nell’affrontare i propri obiettivi e compiti lavorativi.

Non mancano poi una serie di misure volte a supportare anche nel privato i dipendenti attraverso politiche diffcilmente presenti in aziende del medesimo tipo. Life Learning infatti supporta tutti i lavoratori attraverso un welfare che permette loro, ad esempio, di pagare l’asilo ai figli, acquistare beni di primissima necessità (banalmente la spesa) e avere rimborsi sulle rate del mutuo. A questo si aggiunge un cassetto welfare “sanitario” che permette la copertura di diverse spese mediche.

Un’ulteriore benefit importante è un sistema di bonus, sia personale che legato ai singoli team, che si articola su periodi temporali differenti. Ci sono bonus mensili, trimestrali e annuali, non tutti necessariamente prevedono un premio in denaro ma spesso anche attività esterne di team building e week-end premio. Life Learning inoltre ha stipulato degli accordi sindacali per i quali gli stessi bonus economici sono detassati al 10%.

La continua attenzione al benessere e alla crescita dei dipendenti si riscontra anche nella scelta di attivare per ognuno di essi un piano carriera, a prescindere dall’età e dal livello d’inserimento in azienda, che permette a tutti le medesime possibilità di crescita. Life Learning, infatti, investe a fine anno una parte di budget nel finanziare lo scatto di livello a un determinato numero di dipendenti e incentivando così l’assunzione di responsabilità e incarichi sempre più complessi.

Il welfare aziendale come opportunità

“Lo scopo di queste politiche è far avvertire a tutta la squadra che compone Life Learning che l’azienda intende investire concretamente nella crescita di ognuno di loro e far passare il messaggio che si cresce solamente tutti insieme perseguendo i medesimi obiettivi” - spiega Rodrigo Di Lauro - “Senza però dimenticare l’importanza del benessere sul luogo di lavoro.”

Appare quindi chiara la scelta di mettere a disposizione di tutti i dipendenti dei momenti di take- off. Una volta al mese tutti possono usufruire di momenti di stacco e di relax direttamente negli uffici di Life Learning. Ecco quindi lezioni di yoga o pranzi a cura di chef a domicilio così come massaggi decontratturanti, manicure e shooting fotografici.

“Il welfare dovrebbe essere inteso come un’opportunità concreta da parte del datore di lavoro per migliorare la vita professionale del lavoratore - prosegue Rodrigo Di Lauro - E contribuire a creare un’azienda all’interno della quale tutti i dipendenti possono trovare del terreno fertile per coltivare il loro lato migliore.”

Scelte, quelle messe in atto da Life Learning, che stanno portando i risultati sperati. Il suo approccio al lavoro aperto e dalla vision “internazionale” ha permesso di attirare e assumere anche professionisti proveniente da grandi città quali Milano, Torino o Londra.

“Merito di una strategia di recruiting capace di far leva sull’ambiente positivo e collaborativo di lavoro che stiamo costruendo, sul welfare aziendale e anche sulla promozione territoriale” - sottolinea Di Lauro.

“Pescara è una città che ha un costo della vita relativamente basso ma che allo stesso tempo presenta un’ottima offerta in termini di attività outdoor avendo mare e montagna entrambe molto vicine alla città e una dimensione cittadina a misura d’uomo e ancora non particolarmente urbanizzata. Tutti elementi che piacciono e colpiscono chi è alla ricerca di un vero work-life balance funzionante e funzionale alle proprie esigenze.”

In ultimo non manca una particolare attenzione da parte dell’azienda alla questione ambientale. L’headquarter di Life Learning, situato in un palazzo nel centro di Pescara, è totalmente plastic free. Scelta volta proprio per ridurre i consumi di plastica sul posto di lavoro e contribuire a un ambiente più salubre con scelte sostenibili.

“Abbiamo ad esempio dotato tutti i dipendenti di una pratica borraccia termica e questa scelta di uno stile di vita più sostenibile sta avendo un ritorno positivo diretto anche sull’azienda in quanto produciamo molti meno rifiuti da dover poi smaltire e allo stesso tempo abbiamo favorito un maggior senso di responsabilità verso la tematica da parte di tutta la squadra.”

INFO E DETTAGLI

Life Learning è una piattaforma edu-tech italiana con un catalogo di 2500 corsi e 50 master certificati da diversi enti e realtà pubbliche e private e 150000 corsisti all’anno. Tra le più interessanti realtà digitali del settore educazione, Life Learning oggi può contare su una serie di certificazioni, tra cui la più importante in “Alta Formazione Manageriale” riconosciuta in 164 paesi.