Con l'implementazione di LifeSphere MultiVigilance, ArisGlobal dota di un sistema di sicurezza all'avanguardia oltre 2.300 utenti di una delle prime 5 multinazionali farmaceutiche mondiali

L'implementazione, eseguita con tempismo perfetto dal team di assistenza di ArisGlobal, consentirà a uno dei primi 5 colossi farmaceutici mondiali di elaborare ogni anno 1 milione di eventi negativi

MIAMI, 10 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, eccezionale provider tecnologico attivo nel campo della ricerca farmaceutica del settore delle scienze naturali, ha annunciato oggi l'implementazione del più grosso sistema per la sicurezza farmacologica del mondo, distribuito con la soluzione di prossima generazione. L'adozione, messa a punto dal team di assistenza di ArisGlobal ha implicato la migrazione di 6,8 milioni di casi, la formazione di oltre 2.300 utenti finali e un intenso coordinamento con il cliente, azienda farmaceutica tra le prime 5 al mondo, insoddisfatto dei sistemi tecnologici per la sicurezza farmaceutica in uso.

Organizational Readiness

Per eseguire un'implementazione su tale scala, ArisGlobal si è avvalsa della soluzioneoffrendo la scalabilità necessaria alla gestione del cambiamento, un'adatta formazione e servizi gestiti per garantire una transizione fluida. Dopo avere valutato altre proposte nel corso di una ricerca estesa e capillare, il cliente ha infine optato per ArisGlobal, convinto dall'innovativa tecnologia su cloud, dalla configurazione flessibile e immediata sviluppata in collaborazione con i leader del settore, e dalla comprovata capacità di fornire un'implementazione su vasta scala che permetterà di elaborare un milione di eventi negativi l'anno. Visto il successo dell'operazione, il sodalizio continuerà a crescere, fino a includere altri prodotti del portafoglio di soluzioni LifeSphere di ArisGlobal.