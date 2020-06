Vasco Mini 2, il traduttore elettronico da regalare ai viaggiatori!

Con Il Natale alle porte, la caccia al regalo perfetto può essere davvero impegnativa soprattutto quando si tratta di stupire chi è sempre in viaggio. Vasco Mini 2 è il traduttore vocale all’avanguardia perfetto per chi ha già la valigia pronta per la prossima meta, che si tratti di un viaggio di lavoro o di una vacanza progettata da tempo.

Ideato da Vasco Electronics, la più grande azienda al mondo specializzata nella progettazione e produzione di traduttori e dizionari elettronici, il dispositivo funziona in modo molto semplice: dopo aver ascoltato ciò che viene detto, lo traduce nella lingua prescelta proprio come farebbe un madrelingua. Non importa se si sta parlando con uno chef francese, con un businessman cinese o con uno studente belga. Grazie a Vasco Mini 2, la conversazione sarà semplice e fluida. Ordinare un Boeuf Bourguignon, concludere un affare con un’azienda di Běijīng o raggiungere il Quartier Européen non sarà più un problema. Vasco Mini 2 è estremamente facile da utilizzare. Per tradurre una frase, basta pronunciarla tenendo premuto il pulsante a sinistra, il dispositivo riconosce la frase pronunciata e la trascrive nella lingua prescelta. Il traduttore ripete la frase nell’altra lingua al rilascio del pulsante in modo automatico (senza schiacciare altri pulsanti.) Sarà sufficiente metterlo in valigia, o portarlo in ufficio, per essere certi di poter parlare e capire oltre 50 lingue diverse nel mondo.

Grazie al microfono appositamente pensato per i traduttori vocali, Vasco Mini 2 è in grado di riconoscere il 99% di quanto viene pronunciato e di eliminare i rumori e i suoni dell'ambiente circostante. Il suo altoparlante, inoltre, ne consente l’utilizzo anche in ambienti rumorosi. I server dislocati in ogni continente e la scheda SIM integrata inoltre, permettono a Vasco Mini 2 di connettersi ai 3 migliori motori di traduzione al mondo, effettuando traduzioni accurate e rapide in oltre 150 Paesi al mondo senza costi aggiuntivi. L’utilizzo di Vasco Mini 2 è infatti completamente gratuito e non prevede contratti, costi elevati e spese di roaming.

