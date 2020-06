Snaitech al fianco della Fondazione Telethon

Grazie a iZilove Foundation, il gruppo rinnova anche quest'anno un legame ormai solidissimo:l'obiettivo è il sostegno alla campagna di sensibilizzazione “#presente 2019”. Domenica 15 dicembre i bordocampo allo Stadio San Siro saranno messi a disposizione da Snaitech per una call to action” solidale.

Roma, 11 dicembre 2019 – Snaitech e Fondazione Telethon ancora insieme, nel segno di una “scommessa solidale” che da 16 anni garantisce risorse alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Grazie a iZilove Foundation, l’organismo del Gruppo deputato alle good causes, si rinnova anche in questa edizione una charity mission partecipata, con l’impegno dell’azienda a coinvolgere non solo i suoi clienti, ma anche tutti i dipendenti, pronti a dare un contributo concreto alla campagna Telethon “#presente2019".

A favore dell’iniziativa scenderà in campo anche la Serie A. In occasione della partita Milan- Sassuolo in programma domenica 15 dicembre, allo Stadio San Siro apparirà una “call to action” sui led a bordocampo,con l’obiettivo di coinvolgere nel percorso di charity ogni tifoso che potrà effettuare una donazione di 2 euro tramite SMS.

«La partnership con Telethon è una delle più importanti tra le molte che portiamo avanti nel campo della solidarietà – ha detto Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech. Sostenere la ricerca sulle malattie genetiche significa dare una speranza concreta dove ancora non esiste la certezza di una cura e ogni piccolo passo in avanti ci spinge a continuare su questa strada. Ogni anno sperimentiamo sempre di più che i ritmi del business non sono incompatibili con l'impegno sociale e per questo motivo scegliamo di mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione a sostegno di questa importantissima battaglia».

Un’occasione ancora più importante in questa edizione, visto che con la maratona 2019 inizia la grande festa per i 30 anni di Fondazione Telethon, che dal 1990 lavora per dare risposte ai pazienti e ai loro familiari. Grazie a chi ha donato la sua fiducia, sono stati raggiunti risultati straordinari che stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo con la terapia genica.

Le donazioni potranno essere effettuate tramite la rete di oltre 5 mila punti vendita che si avvalgono dei servizi del circuito snaipay.

Ufficio stampa SNAITECH

Cell. 348.4963434 e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it