TradingView lancia Top Brokers, un prodotto per aumentare la trasparenza e la responsabilità finanziaria

NEW YORK, 12 dicembre 2019 /PRNewswire/ --, azienda mondiale di tecnologia finanziaria, ha annunciato oggi il lancio di Top Brokers su TradingView. Il prodotto è stato pensato per creare maggiore fiducia, trasparenza e integrazione tra agenzie di intermediazione e investitori.

Top Brokers su TradingView è il posto dove le agenzie di intermediazione entrano in contatto direttamente con i clienti già esistenti e potenziali. È anche il posto dove trader, investitori e chiunque sia interessato ai mercati finanziari possono esaminare e trovare l'agenzia di intermediazione più adatto a loro. In cambio, le agenzie di intermediazione presenti su TradingView possono condividere nuove offerte, mettere annunci formativi e pubblicare idee.

Top Brokers su TradingView è stato creato per portare maggior trasparenza e responsabilità nel mondo della finanza. Solo gli utenti verificati che hanno un conto confermato con un'agenzia di intermediazione specifica possono lasciare recensioni. Questo permette ai broker di imparare, impegnarsi e lavorare in maniera significativa con nuovi clienti o con clienti già esistenti che sono alla ricerca di soluzioni di intermediazione.

I broker che si aggiungono oggi avranno la possibilità di usufruire di una suite di strumenti di marketing per coinvolgere il pubblico mondiale di TradingView attraverso contenuti sponsorizzati, post in evidenza e offerte speciali. I broker possono promuovere le loro commissioni, i loro coefficienti di leva e il loro brand, impostando la propria pagina profilo.

"Siamo entusiasti di questa nuova iniziativa. Parte della nostra missione è creare una comunità aperta, trasparente e soprattutto affidabile, dove i broker e i loro clienti siano parte del nuovo ecosistema." ha dichiarato Denis Globa, CEO di TradingView.

Informazioni su TradingView

