Smart acquisisce la DSP LiquidM

La piattaforma leader indipendente di monetizzazione pubblicitaria mira a bilanciare la domanda e l'offerta per assicurare efficienza finanziaria e operativa agli inserzionisti e agli editori digitali.

PARIGI, 18 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Smart AdServer, la piattaforma leader indipendente di monetizzazione pubblicitaria, oggi annuncia l'acquisizione di LiquidM, la Demand Side Platform (DSP) globale di proprietà di Bertelsmann, con sede a Berlino. La tecnologia di LiquidM verrà integrata allo stack tecnologico di Smart per offrire a inserzionisti digitali, agenzie e trading desk un migliore accesso all'inventario di editori premium.

"Attualmente il nostro settore sta affrontando una crisi di perdita del valore che grava sempre di più sull'intero ecosistema programmatico. Gli acquirenti ricercano trasparenza, responsabilità e maggiore valore dai loro investimenti nei media, mentre gli editori ambiscono a migliorare la monetizzazione delle loro risorse principali, tra cui gli utenti e i dati di prime parti" afferma Arnaud Créput, il CEO di Smart AdServer. "La consolidata esperienza di LiquidM nell'innovazione aumenterà l'impegno di Smart nella creazione di un'ottimizzazione del percorso del valore, sottolineando la piena trasparenza nelle transazioni. Ciò consentirà la realizzazione di acquisti senza conflitti, di un valore superiore e a basso costo, di modo che sia gli inserzionisti sia gli editori possano trarre vantaggio da un approccio basato sugli interessi condivisi."

La tecnologia avanzata di LiquidM accelererà lo sviluppo dei prodotti di Smart per soddisfare al meglio i bisogni degli editori e degli inserzionisti che devono affrontare i cambiamenti strategici del mercato.

Con la gestione degli affari, la scoperta degli utenti e l'attivazione e il controllo dei dati, Smart creerà il luogo ideale per editori e inserzionisti per sviluppare gli affari pubblicitari programmatici con la privacy dei consumatori come elemento chiave della piattaforma.

"Siamo molto lieti di unirci a Smart" hanno dichiarato Philipp Simon e Thomas Hille, direttori amministrativi di LiquidM. "È il partner ideale per far crescere la nostra attività grazie ai suoi clienti editori premium e al suo forte impatto globale. Ci auguriamo di poter contribuire alla missione di Smart per fornire un valore maggiore sia agli inserzionisti sia agli editori."

Smart AdServer: Chi siamo

Smart è la piattaforma leader indipendente di monetizzazione pubblicitaria costruita per gli editori premium per soddisfare acquirenti esigenti. La nostra piattaforma totalmente trasparente e l'approccio aziendale basato sugli interessi condivisi consentono agli editori premium e ai brand di ottenere una quota giusta di investimenti pubblicitari in ogni occasione, alle loro condizioni. Gli editori possono agire con sicurezza e avere il controllo di tutte le variabili per la giusta combinazione di modelli di transazione, canali e formati, attivando allo stesso tempo i dati utenti giusti per l'ottimizzazione del percorso di valore. Smart collabora direttamente con più di 1000 editori a livello mondiale tra cui Financial Times, Groupe Marie Claire, TracFone, Le Figaro, Leboncoin, Altice Media Publicité e IMGUR per offrire display, video, native e rich media advertising a oltre 50.000 siti e app. Smart gestisce 12 uffici in tutto il mondo e si occupa di creare un ecosistema trasparente basato sulla qualità.

LiquidM: Chi siamo

LiquidM è una Demand Side Platform (DSP) self-service che opera a livello mondiale.

Aiutiamo agenzie, inserzionisti e trading desk a raggiungere i loro obiettivi di marketing usando il potere e l'efficienza della pubblicità programmatica. La nostra Demand Side Platform full stack è dotata di funzioni complete di gestione delle campagne. L'interfaccia utente intuitiva e semplice ridimensiona totalmente la gestione delle campagne e semplifica l'impostazione, l'adattamento, l'ottimizzazione e la modifica delle campagne pubblicitarie. Entra in contatto, coinvolgi e trasforma i tuoi utenti a costi minimi già da oggi. Fondata a Berlino nel 2013, LiquidM è una delle prime DSP nel mercato con una grande esperienza di mobile advertising (un ambiente tecnicamente più complesso di quello desktop).