Al Salam Bank-Bahrain supporta OMP Racing S.p.A nell'acquisizione di Bell Racing Helmets Group

MANAMA, Bahrein, 22 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Al Salam Bank-Bahrain supporta OMP Racing S.p.A., azienda leader mondiale nell'equipaggiamento di sicurezza per il motorsport, nell'acquisizione di Bell Racing Helmets International, il maggiore produttore al mondo di caschi protettivi per i piloti di tutti gli sport motoristici. L'unione tra l'ampia linea di prodotti OMP e i famosi caschi Bell Helmets garantirà al Gruppo un'offerta di prodotti ineguagliabile.

La sede principale del Gruppo in Bahrein, a Sakhir, avrà un ruolo strategico nelle operazioni e nella R&S, e sarà supportata dalle strutture e dalle reti di distribuzione in Italia, Belgio e Stati Uniti. Grazie al supporto della Al Salam Bank, il Gruppo espanderà ulteriormente le sue attività in Bahrein, includendo la produzione di un'ampia gamma di prodotti a marchio Bell e OMP.

I piani di espansione del Gruppo confermano il ruolo di leader globale del Bahrein nel settore degli sport motoristici. Si prevede che questa espansione accrescerà la forza lavoro del Gruppo in Bahrein di oltre 200 dipendenti e che le esportazioni derivanti dalle operazioni locali aumenteranno, grazie alla posizione strategica del Bahrein e ai suoi accordi commerciali.

Paolo Delprato, Presidente e CEO del Gruppo: "Quella di Bell Helmets è la più importante acquisizione di OMP nei suoi 46 anni di storia. Segna una rivoluzione nel campo degli equipaggiamenti di sicurezza per sport motoristici. OMP e Bell Helmets sono due brand iconici con una ricca storia di innovazione alle spalle. Unirli significa creare il più importante Gruppo operante nel settore, con un potenziale di crescita enorme. Il ruolo di Al Salam Bank nell'acquisizione di Bell Helmets è stato fondamentale e non vediamo l'ora di continuare questa relazione nella crescita in Bahrein e a livello globale."

Rafik Nayed, CEO del Gruppo Al Salam Bank-Bahrain: "Siamo orgogliosi di essere partner strategico dell'acquisizione da parte di OMP di Bell Helmets, un'azienda che nel 2019 ha rifornito con i suoi caschi 11 dei 20 piloti di Formula 1. L'offerta del Gruppo combina ora i migliori marchi globali nel campo delle attrezzature di sicurezza per gli sport motoristici proprio qui in Bahrein. Al Salam Bank è onorata di sostenere la crescita del Gruppo, che consoliderà la posizione del Bahrein come hub globale per gli sport motoristici."