Merieux Equity Partners completa con successo la raccolta di fondi del Merieux Partecipazioni 3

LIONE, Francia, 9 gennaio 2020 /PRNewswire/ --Mérieux Equity Partners annuncia la chiusura della raccolta di fondi per Mérieux partecipazioni 3, il nuovo fondo di investimento dedicato al Growth capital e al Buy out nei settori dell'assistenza sanitaria e della nutrizione, sottoscritto a 377 milioni di euro.

Dedicato al sostegno delle società redditizie e a rapida crescita nei settori della nutrizione e dell'assistenza sanitaria, il fondo Mérieux Participazioni 3 è stato lanciato con il sostegno dell'Istituto Mérieux come sponsor e con un hard cap iniziale di 350 milioni di euro. A dicembre 2019, il nuovo veicolo ha chiuso a 377 milioni di euro, con impegni da holding e istituzioni leader di famiglia europea.

Come parte del proprio sviluppo, Mérieux Equity Partners ha esteso il proprio team di investimento nel 2019 con la nomina di Marie-Justine Lecomte e Romain Chevrillon in qualità di associati all'interno del team di Growth Capital e Buy out e ora impiega 16 membri del personale a Lione, Parigi e Boston, di cui 8 risorse sono dedicate al Growth Capital e al Buy out.

Finora, Mérieux Partecipazioni 3 ha completato sette transazioni in Francia e in Europa per sostenere le società industriali in rapida crescita, inclusi quattro accordi di maggioranza. Nel 2019, Mérieux Equity Partners ha investito in Addmedica – una società farmaceutica di specialità impegnata nelle malattie rare, Doc Generici – la società farmaceutica generica indipendente più grande d'Italia – e di recente Mabtech, una compagnia svedese di biotecnologie specializzata in monitoraggio immune.

www.merieux-partners.com Su Mérieux Equity Partners -

Mérieux Equity Partners è una società di gestione registrata con l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) da giugno 2018 dedicata alla growth equity e agli investimenti in capitale di rischio all'interno dei settori della nutrizione e dell'assistenza sanitaria. Mérieux Equity Partners opera attualmente con un team internazionale di 20 dipendenti e partner regionali- con sede in Europa e in Nord America. Mérieux Equity Partners sostiene attivamente gli imprenditori e le società industriali i cui prodotti e servizi sperimentano soluzioni innovative e differenziate fornendo l'accesso privilegiato alla propria competenza e alla rete industriale, scientifica e commerciale dell'Institut Mérieux, in conformità alle norme attuali.

https://mma.prnewswire.com/media/1062849/Merieux_Equity_Partners_Logo.jpg Logo -

Comunicazione di contatto – Mérieux Equity Partners S.A.S.

communication@merieux-partners.com EUROPA: Gaelle BESOMI –