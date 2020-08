ClearMacro annuncia il completamento dell'investimento BCI

ClearMacro Ltd , ("CM"), società inglese indipendente di analisi degli investimenti, ha annunciato oggi il completamento di un investimento da parte degli affiliati della British Columbia Investment Management Corporation ("BCI"), uno dei più grandi gestori canadesi di asset con 153,4 miliardi di dollari canadesi di patrimonio gestito al 31 marzo 2019. LONDRA, 4 febbraio 2020 /PRNewswire/ --, ("CM"), società inglese indipendente di analisi degli investimenti, ha annunciato oggi il completamento di un investimento da parte degli affiliati della("BCI"), uno dei più grandi gestori canadesi di asset con 153,4 miliardi di dollari canadesi di patrimonio gestito al 31 marzo 2019.

Il management e il personale di CM mantiene un'azionariato di maggioranza nella società e l'AD Mike Simcock e il team dirigenziale rimangono al loro posto. Un rappresentante della BCI è entrato ora nel consiglio di amministrazione di CM. CM ha continuato ad ampliare le sue capacità per tutto il 2019 con una crescente base di talenti, una serie di partnership di contenuti e clienti istituzionali. Questa espansione è destinata ad accelerare il passo dopo il completamento.

Mike Simcock (AD di ClearMacro) ha commentato: "Con un futuro di lungo termine assicurato per CM come provider di analisi degli investimenti a livello industriale, CM è avviata a stabilire la leadership nell'emergente mercato dell'analisi dati nel settore degli investimenti. Con la forza dei capitali di BCI dietro di noi, complementeremo materialmente il nostro team, la presenza geografica e accresceremo la nostra capacità di accesso ad altri partner e canali.

"La missione di CM è quella di creare condizioni eque nell'analisi dati per gli investitori professionali fornendo agli investitori istituzionali l'accesso ai potenti strumenti e metodi utilizzati negli investimenti sistematici quant. Le società di investimenti hanno bisogno di una via breve allo sviluppo di strategie dati garantite per il futuro, soprattutto considerando il substrato macro economico in rapido cambiamento, lo spostamento nella rilevanza di varie basi dati, così come gli sviluppi accelerati nella tecnologia. Solleviamo i carichi pesanti della selezione ed elaborazione dati, aiutando a trasformare il sovraccarico dei dati in un'opportunità e permettendo agli investitori di riponderare radicalmente il loro tempo per concentrarsi nelle decisioni sugli investimenti.

"Questo investimento di BCI è un endorsement del valore dell'informazione industrializzata e dei processi decisionali in un momento in cui il settore nel suo complesso combatte con la compressione delle commissioni (derivante dalla crescita delle passività e dai tassi bassi) ma in cui ci sono opportunità di informazioni esplosive.

Ci sentiamo totalmente privilegiati a poter lavorare con un team di classe internazionale e trasversale di BCI che è lungimirante e comprende pienamente l'opportunità di impiegare tecniche all'avanguardia per meglio mitigare i rischi d'investimento e migliorare i profili di rendimento. La nostra alleanza strategica con BCI metterà CM in una posizione leader per fornire piattaforme distintamente aperte che permettano ai clienti di costruire i loro segnali e strategie e di scegliere quali informazioni vogliono integrare per alimentare le loro capacità decisionali."

Mihail Garchev (vicepresidente total fund management di BCI) ha commentato: "BCI ha stabilito fermamente negli ultimi anni le proprie capacità di investimento interne tra varie classi di attività. Tuttavia, ci mettiamo costantemente alla prova e cerchiamo di migliorarci. A tale scopo, abbiamo deciso di spingere in avanti sostanzialmente le nostre capacità di importare le strategie e strumenti dati migliori della classe per supportare i processi decisionali di investimento e gestione di rischio.

"Dopo un'approfondita ricerca, siamo entusiasti di diventare investitore strategico in ClearMacro e non vediamo l'ora di supportare la società nel realizzare le notevoli opportunità del mercato."

Dentons (GB) ha svolto il ruolo di consulente legale per ClearMacro e Latham & Watkins LLP ha fatto da legal advisor per BCI.

Per maggiori informazioni su CM si prega di visitare https://www.clearmacro.com/