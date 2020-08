Chemetall riceve il riconoscimento Airbus SQIP per il sesto anno consecutivo

FRANCOFORTE, Germania, 12 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- La business unit globale per i trattamenti di superficie della divisione Coatings di BASF, che opera con il brand Chemetall, ha ricevuto il più alto riconoscimento da parte del programma Airbus di miglioramento della qualità Supply Chain & Quality Improvement Program, noto come SQIP. Ancora una volta, Chemetall ha ricevuto lo stato di "Fornitore accreditato" nella categoria Materiali e Parti.

® e gli anticorrosivi Ardrox ® , prodotti che soddisfano i rigorosi requisiti del settore aerospaziale internazionale. Chemetall è l'unica società nella storia del programma SQIP ad aver ricevuto lo stato di "Fornitore accreditato" per ben sei volte di seguito. Il premio riconosce le prestazioni sempre costanti di Chemetall, il forte miglioramento continuo e l'approccio orientato al cliente in linea con gli obiettivi e le aspettative di Airbus. Chemetall fornisce ad Airbus i sigillanti di alta qualità per aeromobili Naftoseale gli anticorrosivi Ardrox, prodotti che soddisfano i rigorosi requisiti del settore aerospaziale internazionale. Chemetall è l'unica società nella storia del programma SQIP ad aver ricevuto lo stato di "Fornitore accreditato" per ben sei volte di seguito.

"Siamo molto lieti di aver ricevuto nuovamente il prestigioso accreditamento Airbus SQIP, cioè il massimo riconoscimento concesso ai fornitori per le loro prestazioni di qualità. Chemetall ha ricevuto il riconoscimento per l'eccellente collaborazione, l'impegno costante e prestazioni di consegna eccezionali", ha dichiarato Jean-Marc Kopp, Global Segment Manager Aerospace, che ha accettato il riconoscimento assieme a Ronald Hendriks, Quality Manager e Coordinatore SQIP, e Cengiz Azap, Global Key Account Manager Airbus. Ronald Hendriks ha aggiunto: "Abbiamo continuato a lavorare a stretto contatto con Airbus per migliorare ulteriormente le prestazioni della nostra filiera aerospaziale europea e soddisfare le loro aspettative per l'alta qualità".

Airbus verifica le prestazioni dei suoi fornitori

L'obiettivo del programma SQIP di Airbus è quello di far progredire i principali fornitori strategici di Airbus verso l'obiettivo di eccellenza industriale per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'affidabilità delle consegne. Questo obiettivo è particolarmente importante dato l'aumento dei ritmi di produzione. Ogni anno, le prestazioni di ciascun fornitore vengono verificate e confermate o, in caso di mancata conformità agli standard di qualità, ridotte di livello o addirittura respinte.

Chemetall ha un rapporto di partenariato a lungo termine con Airbus

® . Nel 2019, Chemetall ha ampliato il proprio impianto di produzione di Langelsheim, per soddisfare le crescenti richieste globali di sigillanti per aeromobili. Nel corso degli ultimi 25 anni, Chemetall e Airbus hanno instaurato un rapporto d'affari duraturo e di successo. Con impianti di produzione a Langelsheim in Germania e Soissons in Francia, Chemetall fornisce a vari impianti Airbus i sigillanti per velivoli Naftoseal, gli anticorrosivi Ardrox, nonché i detergenti e le tecnologie di pretrattamento Gardo. Nel 2019, Chemetall ha ampliato il proprio impianto di produzione di Langelsheim, per soddisfare le crescenti richieste globali di sigillanti per aeromobili.

Informazioni sulla divisione Coatings di BASF

La divisione Coatings di BASF è un esperto globale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di rivestimenti OEM innovativi e sostenibili per autoveicoli, vernici decorative e trattamenti di superficie applicati per substrati in metallo, plastica e vetro in una vasta gamma di settori. Il suo portafoglio è completato dal programma "Innovazione oltre alle vernici" che ha l'obiettivo di sviluppare nuovi mercati e nuove attività. Creiamo soluzioni con prestazioni d'avanguardia e promuoviamo prestazioni, design e nuove applicazioni per soddisfare le esigenze dei nostri partner in tutto il mondo. BASF condivide le competenze, conoscenze e risorse di team interdisciplinari e globali a beneficio dei clienti gestendo una rete collaborativa di impianti in Europa, Nord America, Sud America e nella regione dell'Asia-Pacifico. Nel 2018, la divisione Coatings ha registrato vendite a livello globale per 3,86 miliardi di Euro.

www.basf-coatings.com . Soluzioni che sorpassano l'immaginazione – Rivestimenti BASF. Per maggiori informazioni sulla divisione Coatings di BASF e ai suoi prodotti, visitare

Informazioni su BASF

www.basf.com . In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo il successo economico alla protezione dell'ambiente e alla responsabilità sociale. I circa 122.000 dipendenti del gruppo BASF operano per contribuire al successo dei nostri clienti in quasi tutti i settori e paesi del mondo. Il nostro portafoglio è organizzato in sei segmenti: prodotti chimici, materiali, soluzioni industriali, tecnologie di superficie, nutrizione e cure, e soluzioni agricole. BASF ha generato vendite per circa 63 miliardi di Euro nel 2018. Le azioni BASF sono quotate nella borsa di Francoforte (BAS) e sotto forma di American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare