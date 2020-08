Ecco The Newco, il nuovo player del mercato ad tech

La società fondata da Franco Milazzo, Mauro Ginelli e Andrea Folcio mette a disposizione una tecnologia in grado di abilitare servizi di data activation e monetization per editori e clienti.

E’ operativa sul mercato una nuova società specializzata nello sviluppo di servizi e tecnologie ad tech e mar-tech.

A fondare The Newco, questo il nome della società, sono stati Franco Milazzo, Mauro Ginelli e Andrea Folcio con l’obiettivo di fornire un supporto tecnologico e fondato sui dati per le attività pubblicitarie e di marketing di aziende, agenzie di comunicazione, centri media e società di consulenza

La peculiarità dell’offerta di The Newco è che la soluzione proposta dalla società è in grado di tracciare i risultati delle attività digitali senza ricorrere all’utilizzo dei cookies, un plus non secondario considerando che Chrome ha appena reso nota l’intenzione di dismettere i cookie di terze parti entro due anni.

“Le sfide di comunicazione passano oggi, infatti, nella definizione, implementazione e gestione delle tecnologie per lo sviluppo di attività pubblicitarie e di marketing che siano misurabili ed efficaci, rispondendo esattamente agli obiettivi dei brand”, si legge nella nota stampa di The Newco. Per rispondere a questa esigenza, la società mette a disposizione dei clienti “l’innovativa The Newco ID, una tecnologia integrata con le principali soluzioni di mercato, in grado di abilitare servizi di data activation e monetization per editori e clienti”.

The Newco ID si presenta come una piattaforma realizzata in house per rispondere alle esigenze di raccolta, analisi e attivazione dei dati online e offline, un sistema che permette di tracciare tutti i touchpoint digitali e offline mantenendo una corrispondenza persistente tra tutti i device con i quali l’utente ha interagito.

“Grazie alla nostra esperienza abbiamo applicato le più idonee e innovative tecnologie per lo sviluppo di un sistema che, nei primi due anni di attività, ha portato la società a crescere a tripla cifra”, dichiara Franco Milazzo, co-fondatore di The Newco. “Tra i partner che hanno da subito creduto nella nostra tecnologia figurano centri media, editori, clienti finali e tech provider”.

La tecnologia di tracciamento The Newco ID Management

Grazie alla partnership con Db Shaper, The Newco ha la possibilità di integrare una base dati molto ampia, mentre la tecnologia di tracciamento The Newco ID Management, non basata sull’utilizzo dei cookies ma su ID univoci e persistenti, “permette di raccogliere dati da fonti digitali e offline, abilitare use case cross piattaforma e fare crm enrichment. Completamente scalabile in quanto basata sui servizi di Google Cloud Platform, è dunque un’opportunità per attivare soluzioni di big data analytics gestite internamente”.

“Le soluzioni che abbiamo messo a punto ci permettono di superare le limitazioni attuali e prossime dei browser Safari e Chrome, fornendo una risposta ad aziende e agenzie rispetto al flusso costante di notizie su Itp, alle restrizioni di cookie di terze parti e via dicendo”, aggiunge Mauro Ginelli. “La modalità di raccolta, gestione e collegamento dei dati consente quindi di essere conforme con le più recenti normative e, allo stesso tempo, di ovviare alle sempre più stringenti soluzioni tecniche proposte dai browser in tema di riservatezza dei navigatori”.

“Stiamo lavorando all’integrazione con piattaforme media per abilitare tracciamenti evoluti basati su ID persistenti completamente cookieless o page based”, conclude Andrea Folcio. “Inoltre, la nostra tecnologia può utilizzare motori semantici esterni per analizzare e classificare i contenuti visualizzati dagli utenti e arricchire il journey con informazioni legate agli interessi.”

The Newco S.r.l.

https://www.thenewco.it

Milano, 13 Febbraio 2020