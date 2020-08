Schneider Electric sostituirà il 100% delle auto aziendali con veicoli elettrici

La multinazionale avrà 14.000 veicoli elettrici entro il 2030: un elemento importante della strategia per diventare un’azienda a emissioni zero entro i prossimi 10 anni. L’impegno è stato preso con l’adesione all’iniziativa EV100 di The Climate Group

Stezzano (BG), 13 febbraio 2020 - Schneider Electric, leader della trasformazione digitale nella gestione dell’energia e dell’automazione, adotta una nuova policy green che prevede di sostituire il 100% della flotta di veicoli aziendali, per un totale di 14.000 auto, con veicoli elettrici, entro il 2030.

L’annuncio è stato fatto in occasione dell’adesione della multinazionale a EV100, l’iniziativa di The Climate Group che promuove l’adozione di mobilità elettrica come parte dell’obiettivo di contenere entro gli 1,5 °C l’aumento della temperatura media globale, lottando per contrastare il cambiamento climatico.

Secondo la ricerca 2020 Progress and Insights Annual Report presentata da The Climate Group il 6 febbraio scorso, la domanda di veicoli elettrici è in crescita e le aziende stanno progredendo rapidamente verso i loro obiettivi. Se, però, come affermato da IPCC nel suo ultimo report speciale, per contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C è necessario tagliare del 45% le emissioni mondiali di anidride carbonica entro il 2030 – bisogna accelerare il passo.

Con il suo impegno e con l’adesione a EV100, Schneider Electric si augura di dimostrare che è possibile arrivare a un cambiamento in tempi rapidi, contenendo i costi e garantendo comfort agli automobilisti.

Entro il 2030, Schneider Electric sostituirà 14.000 auto aziendali in uso in oltre 50 paesi con modelli elettrici; sempre entro il 2030 l’azienda installerà infrastrutture di ricarica EV nei suoi uffici principali e stabilimenti produttivi; in alcuni di questi siti, sarà impiegata l’innovativa architettura EcoStruxure™ per la mobilità elettrica.

Per molti dipendenti dell’azienda l’uso di veicoli elettrici è già nella quotidianità, perché l’azienda ha sviluppato infrastrutture per la ricarica elettrica e le ha installate in numerose strutture del mondo, ad esempio nella sede di Schneider Electric in Norvegia e nel campus EUREF di Berlino, che ospita personale Schneider Electric e di altre 150 aziende lì presenti. La trasformazione che interesserà nei prossimi 10 anni oltre 50 paesi in cui l’azienda è presente, cambierà le abitudini di tanti nuovi dipendenti.

Con l’adesione a EV100 Schneider Electric aggiunge un altro tassello alla sua strategia di contrasto al cambiamento climatico, che si basa sull’adozione di obiettivi che sono in linea con le azioni necessarie per contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C di aumento (Science Based Target).

Schneider Electric infatti si è posta l’obiettivo di diventare un’azienda a emissioni net-zero entro il 2030 e di ottenere nel suo ecosistema la carbon neutrality entro il 2025. Con la flotta elettrica, le emissioni di anidride carbonica dirette prodotte dalle auto aziendali saranno azzerate.

Innovare le tecnologie per la mobilità elettrica

Schneider Electric ha investimenti e collaborazioni rivolti a start up del settore mobilità, quali eIQ Mobility che offre servizi di consulenza e software per l’elettrificazione delle flotte, e DST, che offre logistica as a service per la gestione delle flotte elettriche e ha già oltre 16.000 veicoli elettrici in gestione. Inoltre Schneider Electric è investitore ed è partner di Volta, i cui modelli di business innovativi permettono a proprietari immobiliari e automobilisti di avere ricarica gratuita per i veicoli elettrici in cambio di pubblicità.

Inoltre, Schneider Electric ha sviluppato EcoStruxure™ for eMobility, ad oggi l’unica infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici che offre soluzioni per tutti gli elementi della “catena” della mobilità elettrica, mettendo a disposizione: consulenza e servizi per aiutare i clienti a passare alla mobilità elettrica; sistemi di gestione per la rete elettrica e per le micro-grid (reti adottate a livello locale) che permettono di ottenere efficienza e risparmio di costi; batterie per l’accumulo integrate; servizi di gestione operativa e di manutenzione predittivi; stazioni di ricarica elettrica smart.

Oltre a EV100, Schneider Electric aderisce anche ad altre due iniziative di The Climate Group: EP100, che mira a raddoppiare entro il 2030 la produttività dell’energia, e RE100, che prevede di arrivare a usare il 100% di energie rinnovabili entro il 2030. Il gruppo riporta i suoi progressi su questi e altri obiettivi di sostenibilità globale in un documento costantemente aggiornato e disponibile a tutti, il report Schneider Sustainability Impact (SSI).

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall'energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto "Life Is On" si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell'energia e l'automazione, per l'efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione.

