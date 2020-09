Progetto Challenge4Me: sospensione degli eventi programmati per il 25/02 e il 28/02 presso le Scuole e della Plenaria del 20/03 presso il Bper Forum Monzani in seguito alle ordinanze regionali

Modena 24 febbraio 2020 - A causa della situazione a livello nazionale derivante dall’emergenza Coronavirus e della decisione assunta dalla Regione Emilia-Romagna di chiudere fino al 1° Marzo p.v. tutte le scuole, abbiamo ritenuto doveroso sospendere gli eventi del progetto Challenge4ME (che interessa 1000 studenti delle scuole modenesi con la disconnessione per 72 ore dallo smartphone) in programma da domani 25 febbraio a venerdì 28 febbraio.

Come abbiamo sempre ribadito, Challenge4me non è una campagna per censurare l’uso della tecnologia, ma piuttosto un progetto formativo volto a far riflettere i ragazzi su un uso più consono e responsabile dello smartphone e dei social network.

In casi di emergenza, come questo, dove l’utilizzo dello smartphone può essere utile per velocizzare le informazioni o per rassicurare genitori e ragazzi, riteniamo doveroso, al di là dei vincoli normativi imposti dall’ordinanza regionale, non limitare in nessun modo il suo utilizzo.

Nel ringraziare i giovani Challengers, i Docenti ed i Lions referenti delle 15 scuole modenesi aderenti, i partners CEIS Formazione, ASP Unione Terre di Castelli e BPER Banca per la grande collaborazione offerta nella fase di lancio di questa edizione 2020 del Progetto, confermiamo che il Progetto rimane sospeso in attesa delle auspicate evoluzioni positive della situazione, al fine di poterlo riproporre, non appena possibile, nella piena sicurezza e tranquillità dei ragazzi e delle famiglie. Ringraziamo gli organi di stampi per la vicinanza dimostrata in occasione della Conferenza Stampa di venerdì 21 u.s. e per l’informazione che daranno di questo rinvio.

