Lavorazione del legno: dalle macchine CNC alle seghe a nastro

Roma, 26 febbraio 2020. Il legno è un materiale particolare, il quale richiede una lavorazione precisa e accurata, con il supporto di tecnologie avanzate in grado di assicurare un risultato ottimale. Le aziende e gli artigiani del settore, infatti, hanno bisogno di macchinari, attrezzature e software di ultima generazione, soluzioni integrate per garantire il massimo controllo in ogni fase, dalla progettazione iniziale alla produzione finale.

Oggi è possibile contare su strumenti e programmi sofisticati per la lavorazione del legno, tuttavia è necessario conoscerne le caratteristiche per capire come e cosa integrare all’interno della propria attività.

Macchine CNC: caratteristiche e applicazioni

Tra le attrezzature più utilizzate nei processi di lavorazione del legno ci sono le macchine CNC (Computer Numerical Control), ovvero utensili il cui funzionamento è vincolato a dei sistemi integrati di controllo numerico. In particolare, queste macchine sono gestite attraverso dispositivi computerizzati, software che permettono di controllare i movimenti ed effettuare le necessarie configurazioni.

Una macchina CNC prevede, dunque, una parte operativa e un apposito pannello di controllo, un’interfaccia elettronica per l’impostazione, la gestione e la verifica di ogni operazione da svolgere. Le applicazioni sono numerose, a seconda del modello e delle caratteristiche tecniche del dispositivo, infatti fanno parte di questa categoria diversi tipi di macchinari, tra cui foratrici, torni e frese a controllo numerico.

Quest’ultime sono attrezzature estremamente importanti nella lavorazione del legno, impiegate sia nel settore industriale che in quello artigianale. Le frese CNC sono indispensabili per modellare il legno, assicurando un'accuratezza elevata per incisioni ad altissima precisione, rimuovendo il materiale grazie alla rotazione delle punte. Tuttavia, è essenziale utilizzare delle apposite frese per CNC, modelli adatti al tipo di applicazione secondo parametri specifici di potenza, velocità di rotazione e capacità di avanzamento.

Seghe a nastro: modelli e funzionalità

Un altro dispositivo fondamentale per lavorare il legno sono le seghe a nastro, macchinari importanti per eseguire tagli precisi e perfettamente in linea con le specifiche richieste dal progetto.

Questi utensili sono formati da una struttura di supporto con una lama metallica fissa, perciò basta spingere il pezzo in legno all'interno affinché la sega realizzi un taglio netto. Il posizionamento della lama può essere orizzontale o perpendicolare, mentre l’azionamento avviene tramite un motore elettrico e un sistema con trasmissione a cinghie.

Con le seghe a nastro è possibile regolare la velocità di taglio in base alle proprie esigenze, inoltre si può scegliere tra un’ampia gamma di modelli, da pavimento, da banco oppure portatili.

Le prestazioni della macchina sono vincolate a tre aspetti principali, il tipo di macchinario, la potenza e la qualità della superficie di taglio. Per questo motivo, è essenziale installare lame per sega a nastro adeguate, in linea con le applicazioni e le lavorazioni da realizzare, preferendo modelli di qualità, in grado di assicurare performance elevate.

Le nuove tecnologie per la lavorazione del legno

In qualsiasi azienda che si occupa di attività di falegnameria, dagli artigiani alle grandi aziende del settore, è fondamentale rimanere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie disponibili. L’implementazione di attrezzature evolute offre diversi vantaggi, dalla riduzione dei costi all’aumento della produttività, con un miglioramento dei margini di profitto. Inoltre, in alcuni ambiti è indispensabile usare soluzioni innovative, per garantire una precisione ai massimi livelli.

Attualmente, l’opzione migliore sono le macchine CNC, alle quali però devono essere collegati appositi software per la lavorazione del legno. Questi programmi possono essere integrati all’interno dell’utensile a controllo numerico, con un’interfaccia posizionata di solito a lato del macchinario, con cui l’addetto può seguire le operazioni dallo schermo e mantenere anche un contatto visivo con l’area di lavoro. Tale soluzione, però, richiede una formazione specifica, poiché i programmi sono spesso estremamente complessi.

In alternativa, è possibile adottare software di gestione delle macchine CNC per il legno, programmi indipendenti dall’attrezzatura. Ciò consente di effettuare l’intera progettazione in ambienti virtuali semplificati, simulando tutto il processo di creazione e lavorazione, adattandolo infine al macchinario che si andrà a utilizzare per l’operazione. In questo modo, è possibile realizzare qualsiasi prodotto in legno, automatizzando la lavorazione e spostando la progettazione su programmi più intuitivi e facili da utilizzare.

